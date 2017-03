Real Madrid overweegt rechtszaak tegen Piqué

Gerard Piqué en Real Madrid, een goed huwelijk zal het nooit worden. De Koninklijke overweegt nu zelfs juridische stappen te ondernemen tegen de verdediger van Barcelona. Piqué had eerder deze week na een oefeninterland tegen Frankrijk gezegd dat hij nooit zou werken voor Real Madrid “omdat hij niet houdt van de waarden die de club uitstraalt”.

Piqués uitspraak kwam er nadat Real-legende Raúl Gonzalez eerder deze week niet uitsloot dat hij ooit bij Barcelona aan de slag zou gaan. Piqué antwoordde daarop dat hij niet houdt van de waarden die de club uit de hoofdstad naar de buitenwereld overbrengt. “Ik twijfel niet aan de loyaliteit van Raúl, maar zelf zou ik nooit bij de aartsrivaal kunnen werken. Ik hou er niet van hoe bij Real de mensen in de loges alle touwtjes in handen hebben in Spanje. En in die loge zitten mensen die voor Messi en Neymar juridische problemen veroorzaken, maar Cristiano Ronaldo wel verdedigen. Die zitten gewoon naast Florentino Pérez (voorzitter van Real Madrid, nvdr)!”

Bij Real Madrid kon men niet lachen over deze uitlating, want volgens de Spaanse krant Marca zou men in Bernabeu gedreigd hebben om naar de rechter te stappen. De vicepresident van Barcelona, Jordi Cardoner, verdedigde Piqué in La Vanguardia. “Er hoeft geen conflict gestart te worden omdat de waarheid gezegd is. Van wat ik heb gehoord heeft onze speler zijn vrijheid van meningsuiting gebruikt. Hij wou niet oneerbiedig zijn, maar hij heeft klare taal gebruikt en dat kan soms beledigen.”

Sergio Ramos, verdediger bij Real Madrid, was er overigens ook snel bij om de kritiek van Piqué te weerleggen. “Barcelona heeft over het algemeen meer te verzwijgen dan ons”, zei Ramos tegen de Spaanse pers. “Wat Piqué vertelt zal niets veranderen aan onze waarden, onze geschiedenis of onze titels. Als die statements van Andrés Iniesta zouden komen, dan zou het ons irriteren. Maar van Piqué? Nee! Het is zijn karakter, en op zijn dertigste gaat hij niet meer veranderen. We moeten van hem genieten als groot voetballer.”