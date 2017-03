'BV-boetiek' Bobo Tremelo gaat zijn deuren sluiten

Modezaak Bobo in Tremelo, bekend van zijn modeshows met BV's op de catwalk, viert dit jaar zijn veertigste verjaardag. Naar aanleiding van dit feestjaar maken de eigenaars vandaag bekend dat ze nog één jaar zullen doorgaan, maar daarna de deuren zullen sluiten.

Bobo Tremelo werd in de lente van 1977 opgericht door zaakvoerder Jan Van Leemputten. Er volgenden nog vijf andere winkels, onder meer in Mechelen, Nijlen en Hasselt, maar in 1998 plooide Van Leemputten zich terug op de winkel in Tremelo, die zo'n 1.500 vierkante meter groot is.De naam van de winkel is een begrip, vooral door de modeshows waarbij vrouwelijke BV's zoals Véronique De Kock, Ellen Petri, Els Tibau, Ann Van Elsen,... drie keer per jaar de nieuwe collectie toonden. Bobo kleedde ook de omroepsters op televisie, sponsorde de verkiezing van Miss België en had een eigen modellenwedstrijd.

Op zaterdag 13 en zondag 14 mei is het voor het laatst feest bij Bobo: de winkel viert zijn veertigste verjaardag en luidt meteen het laatste jaar in. Eigenaars Jan Van Leemputten en zijn vriendin Carine willen graag in schoonheid eindigen. "“Ik sta al 40 jaar aan het roer van een bloeiende zaak. Met het opstarten van de voorbereidingen voor de veertigste verjaardag besefte ik dat dit het moment was om de knoop door te hakken", zegt Jan . "Kunnen afsluiten met een feestelijk jaar, wat kan je je nog meer wensen! Mijn vriendin Carine en ik zijn niet over één nacht ijs gegaan bij het nemen van deze beslissing. BOBO had nog vele jaren kunnen voortbestaan in deze vorm maar toch vonden we het welletjes geweest". Hij verzekert de klanten dat ze het laatste jaar niets zullen merken van de nakende sluiting. "Carine en ik reizen de komende weken en maanden nog regelmatig naar Italië om nieuwe collecties aan te kopen. We staan erop onze klanten komende seizoenen te verrassen met nieuwe en modieuze collecties."