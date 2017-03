Kevin De Bruyne weerlegt kritiek van Belgische fans: “Hoort bij de job”

Rode Duivel Kevin De Bruyne had onverwacht een week vrijaf nadat hij door liesproblemen niet voor België kon spelen tijdens de voorbije interlands. Dat kwam hem op veel kritiek van supporters te staan, maar de middenvelder van Manchester City reageert daar nu zelf vrij laconiek op. “Veel mensen weten niet hoeveel moeite wij moeten doen om de top te bereiken.”

De Bruyne zat in de selectie voor de WK-kwalificatiematch tegen Griekenland en de oefenwedstrijd tegen Rusland, maar kwam door zijn lichte blessure dus niet in actie. Beide wedstrijden eindigden op een gelijkspel, waardoor veel fans opnieuw kritiek uitten op de nationale ploeg - en ook de voormalige Genk-speler ontsnapte er niet aan. Zelf vindt hij de kritiek niet zo erg. “Als je tijdens de week thuis rust, dan doe je dat omdat je op zaterdag een wedstrijd hebt”, zei de 25-jarige middenvelder tegen Duse Magazine. “Het hoort allemaal bij onze job. De behandelingen, massages, trainingen, en ook het rusten: wij zijn 24/7 met onze job bezig.”

Volgens De Bruyne hoort ook de kritiek van de fans gewoon bij zijn beroep. “Zelf trek ik me dat allemaal niet zo aan. We zijn constant bezig, en als ik dergelijke commentaren zie, dan moet ik lachen. Veel mensen beseffen niet wat profvoetballers allemaal moeten doen om aan de top staan. Al die negatieve reacties doen me helemaal niks.”