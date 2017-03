Kortrijk - In Kortrijk heeft omstreeks 11 uur vrijdagochtend een wagen zich in de vitrine van een fotowinkel geboord. In de winkel raakte niemand gewond, maar de schade is wel groot.

Wat er precies gebeurde is nog niet helemaal duidelijk, maar volgens de regionale televisiezender Focus-WTV werd de vrouwelijke bestuurder van de wagen mogelijk onwel. Daardoor verloor ze de controle over het stuur. De schade in de winkel is groot.