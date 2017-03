Handdoek gooien? UEFA geeft Eurostadion (hoognodig) duwtje in de rug

Het bouwproject rond het Eurostadion kreeg de laatste weken tegenvaller na tegenvaller te verduren, maar de Europese voetbalbond UEFA weigert de handdoek te gooien. In een persbericht bevestigt de bond vandaag zijn vertrouwen in de kandidatuur van Brussel als gaststad, en indirect dus ook dat van het stadionproject.

Euro 2020 tekent voor een primeur: voor het eerst wordt een Europees Kampioenschap voetbal georganiseerd in heel Europa. Voor ons land was Brussel kandidaat als gaststad, maar de bijhorende kandidatuur ging wel uit van de bouw van een nieuw stadion op Parking C van de Heizel, het zogeheten Eurostadion. Dat stootte echter op protest van belangenverenigingen en lokale overheden: zo weigerde de gemeente Grimbergen onlangs nog om een bouwvergunning toe te kennen, en wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts twee cruciale gronden niet verkopen aan bouwheer Ghelamco.

De Europese voetbalbond UEFA behoudt echter haar vertrouwen in de goede afloop. Daarom stuurt het vandaag een perscommuniqué de wereld in, waarin het meldt dat “het Eurostadion van Brussel voldoet aan alle voorwaarden van de hedendaagse verwachtingen en behoeften van onze supporters.”

Martin Kallen, CEO van UEFA-afdeling UEFA Events bevestigt: “We weten dat er wat bedenkingen zijn omtrent de vergunningen, maar sinds de start van het Eurostadionproject worden wij zeer goed en structureel geïnformeerd door het organisatiecomité van Brussel. Het is nog altijd mogelijk om het project te voltooien binnen de vooropgestelde deadline.”

Argumenten pro

Dimitri Huygen, projectmanager van Euro 2020 Brussel haalt enkele redenen aan waarom het project doorgang moet vinden: “Een onafhankelijk onderzoek door het Franse ministerie van sport toont aan dat de organisatie van Euro 2016 een economisch effect van 1,221 miljard euro op het land heeft gehad. Dat komt neer op een gemiddelde van 122,1 miljoen euro per gaststad. Bovendien zijn 613.000 buitenlandse toeristen voor het toernooi naar Frankrijk gereisd. Ze verbleven daar ongeveer 8 dagen en spendeerden gemiddeld 154 euro per dag. Zulke cijfers zouden ook voor Brussel mogelijk moeten zijn tijdens het toernooi. Deze cijfers bevestigen wat we al konden constateren tijdens onze bezoeken aan Bordeaux en Lyon, twee steden die qua grootte vergelijkbaar zijn met Brussel. Als we erin slagen de openingswedstrijd naar Brussel te halen en het International Broadcast Center zullen huisvesten, zal het economisch effect bovendien nog groter zijn voor Brussel, maar ook voor de rest van België, waar men ook zal profiteren van de positieve gevolgen van het evenement.”

Argumenten waar ook Brussels burgemeester Yvan Mayeur zich bij kan aansluiten: “Onze Rode Duivels hebben vandaag de beste supporters ter wereld. Voor ons is de organisatie van Euro 2020 daarom een unieke kans om onze grote gastvrijheid van de Belgische supporters te tonen door de supporters van onze buurlanden te verwelkomen. Onze fans verdienen het om onze nationale ploeg in ons eigen stadion in Brussel aan te moedigen. Brussel heeft daarom de ambitie om de supporters van Euro 2020 de best mogelijke ervaring te bieden op het gebied van toerisme, fanbeleving, mobiliteit en fanzones,... . Twee jaar geleden heeft het organisatiecomité van Brussel het concept ‘Host City Platform’ voorgesteld, omdat wij ervan overtuigd zijn dat een actieve samenwerking tussen de gaststeden zal bijdragen tot het succes van dit historische toernooi. Euro 2020 zal een unieke gelegenheid zijn om het imago van Brussel in heel Europa en de rest van de wereld te promoten.”

Belgische voetbalbond voorzichtig

Koen De Brabander, CEO van de Belgische voetbalbond, is voorzichtiger in zijn uitlatingen maar sluit de deur voor het Eurostadion niet: “De KBVB is er zich terdege van bewust dat onze stadions in verouderde staat verkeren en dat de kandidatuur voor Euro 2020 prima aansluit bij haar beleid ten aanzien van nieuwe stadions. Te zijner tijd zal de KBVB voor de wedstrijden van de Rode Duivels kiezen voor de beste organisatie tegen de beste financiële voorwaarden.”