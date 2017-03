Vanaf maandag verandert er veel in Gentse binnenstad: dit moet u weten

Gent - Wie met de auto naar Gent rijdt, zal vanaf maandag 3 april niet meer de binnenstad in kunnen rijden zoals hij of zij gewend was door het ingrijpende circulatieplan. Hier vindt u een overzicht van wat er verandert.

Het circulatieplan verdeelt de binnenstad van Gent in zeven stadslobben en een centraal autovrij gebied. Het belangrijkste principe is dat met de auto van de ene lob naar de andere rijden onmogelijk wordt. Automobilisten die van punt A naar punt B willen rijden binnen de R40 zullen telkens eerst naar die R40 moeten rijden, om dan op het juiste moment de binnenstad weer in te duiken. Er komen meer eenrichtingsstraten, en in sommige straten wordt de rijrichting omgedraaid.

Waar mag u niet meer met de auto komen?

De autovrije zone verdubbelt op 3 april 2017 op één dag bijna in grootte. Vanaf dan telt Gent vijf autovrije gebieden (bekijk ze hier op de kaart). De belangrijkste verandering is dat wie in de voetgangerszone wil rijden altijd een vergunning zal moeten hebben, ook ’s nachts. Bekijk hier wie er allemaal in aanmerking komt voor een vergunning.

20170303 Do Circulatieplan2.0 Sectorkaarten 7 by Nieuwsblad on Scribd

Bewoners van de autovrije zone kunnen ook zelf vergunningen toewijzen. Per adres kan een inwoner van de voetgangerszone acht nummerplaten op één dag doorgeven. Daarvoor moet men wel een redelijk ingewikkeld systeem gebruiken. Lees er hier meer over.

Waar mag u niet meer met de fiets komen?

Vier drukke winkelstraten, namelijk de Langemunt, de Koestraat-Kalandeberg, de Mageleinstraat en de Donkersteeg worden tussen 11 en 19 uur ‘verkeersvrij’. Dat wil zeggen: geen bewoners, geen leveranciers, geen taxi’s en ook geen fietsen. Om de verkeersvrije winkelstraten af te sluiten tussen 11 en 19 uur komen er op een dertiental plaatsen, aan het begin en einde van elke straat, verzinkbare paaltjes. Ook de Graslei wordt verkeersvrij tussen 11 en 19 uur, maar enkel in de zomermaanden en als het warm is. Lees hier meer.

Waar kan je nog parkeren?

Alle bovengrondse parkeerplaatsen in de nieuwe voetgangerszone verdwijnen: 129 betalende, 59 bewonersplaatsen en 7 plaatsen voor mensen met een beperking. Die verloren plaatsen worden gecompenseerd aan de rand van de voetgangerszone, belooft de Stad. Voor mensen die geen vergunning kunnen krijgen komen er aan de rand van de zone meer kortparkeerplaatsen.

Langparkeerders worden maximaal gestimuleerd om aan de rand van de stad te parkeren op een park-and-ride. Hier vindt u een overzicht van de bestaande en geplande park-and-rides. Vooral de P+R Gentbrugge, Oostakker, The Loop/Expo en Sint-Pietersstation zijn daarbij interessant. Ze bieden aansluiting op het openbaar vervoer of de fiets.

Wat is de kritiek?

Zoals elk nieuw plan telt ook het circulatieplan zowel voor- als tegenstanders. Die vrezen onder meer dat de capaciteit van de Gentse binnenring onvoldoende is om de functie als verdeler van binnenstedelijk verkeer nog meer op te nemen. “De R40 is nu al oververzadigd. Als daar geen ingrepen gebeuren, gaan we chaos en stilstand creëren”, klinkt het.

Ook het park-and-ride-aanbod voor wie niet van Gent is en naar de stad wil komen, zou onvoldoende zijn. Zelfs met de 1.500 extra plaatsen die nog beloofd zijn.

Hoe vindt u uw weg in Gent?

1.800 oude verkeersborden worden weggehaald en vervangen door nieuwe borden, zowat 1.500 stuks. Dat gebeurt allemaal komend weekend, zodat maandagochtend voor de spits alles klaar is. Daarnaast hebben zeven drukke Gentse straten waar auto’s niet meer mogen rijden, een rode kleur gekregen. Komende week zullen op cruciale punten in de stad ook mensen staan die automobilisten begeleiden.

Er is een online routeplanner waarmee je je route voor en na invoering van het circulatieplan simuleren.Op uw GPS vertrouwt u best nog niet. “We raden aan uw GPS uit te schakelen en de verkeersborden te volgen. Hiermee vermijd u gevaarlijke situaties. Zeker in het begin”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Enkele straten zijn rood gekleurd. Foto: rr

Het verkeerscentrum zorgt ervoor dat de leveranciers van navigatiesoftware de wijzigingen tijdig ontvangen, zodat zij hun systemen kunnen aanpassen. Een aantal producenten deden dit al, maar 100% zekerheid dat alle systemen bij de invoering van het circulatieplan up-to-date zijn, is er niet.

De navigatieapp Waze, Google Maps en Apple Maps zullen maandag aangepast zijn.

En als ik toch zonder vergunning de stad in rij?

Wie de eerste dertig dagen van het circulatieplan in de fout gaat, krijgt binnen de vier dagen een sensibiliseringsbrief. “Daarin zal staan dat hij of zij zich in orde moet stellen en een vergunning moet aanvragen. Of als het om een gewone burger gaat: de boodschap dat hij of zij daar niet meer mag komen.”

Wie na ontvangst van de brief opnieuw in de fout gaat, op dezelfde plek of elders, krijgt wel een boete van 55 euro.