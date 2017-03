Stybar krijgt hulp bij dopingcontrole, oude bekende neemt Boonen op sleeptouw

Zdenek Stybar kreeg vanochtend om zes uur ‘smorgens bezoek van de dopingcontroleur. De Tsjech maalt er niet om (“dat hoort bij de job”) maar kreeg deze keer ook een opvallende helper. Tom Boonen daarentegen kreeg op training de hulp van oude bekende Johan Vansummeren.

“Het is nooit leuk maar deze keer was het leuk. Lewis was een goede helper bij de dopingcontrole om zes uur ’s morgens. #partofthejob”, zette hij op Instagram met een foto van zichzelf en zijn tweejarig zoontje.

It's never pleasure, but this time it was fun. Lewis was a good helper at #dopingcontrol #6am #partofthejob Een bericht gedeeld door Zdenek Stybar (@stybarzdenek) op 31 Mrt 2017 om 3:26 PDT

Tom Boonen kreeg op zijn trainingstochtje dan weer de hulp van zijn oude trainingsmakker Johan Vansummeren: “Vroeger deed hem mij pijn met de fiets,nu met de scooter. Den LL , aka de Lange van Lommel of the Limburg Legend!!! De Johaaaaan #5kasseien”, zette Boonen op zijn Instagram.

Vroeger deed hem mij pijn met de fiets,nu met de scooter. Den L L ,aka de lange van lommel of the limburg legend!!! De Johaaaaan #5kasseien @jasminevangrieken Een bericht gedeeld door tom boonen (@bomtoonen) op 31 Mrt 2017 om 2:35 PDT

Vansummeren won Parijs-Roubaix in 2011 maar moest in de zomer van 2016 plots stoppen met wielrennen wegens hartritmestoornissen. Dit voorjaar debuteerde hij bij AG2R als ploegleider maar als actief renner was hij jarenlang één van de vaste trainingspartners van Boonen.