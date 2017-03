Floriano Vanzo blijft Waasland-Beveren trouw

Floriano Vanzo heeft een nieuw contract bij Waasland-Beveren ondertekend en heeft zijn lot tot eind 2020 aan dat van de Waaslanders verbonden.

De 22-jarige Italo-Belg, momenteel herstellende van een in november opgelopen kruisbandblessure, had in mei van vorig jaar zijn contract bij de Waaslanders nog verlengd tot eind 2019. Nu volgde een opwaardering, meldde de club vrijdag. Vanzo streek begin 2015 neer bij Waasland-Beveren, dat hem overnam van Club Brugge. Vorig seizoen schopte de aanvallende middenvelder, die ook in de spits uitgespeeld kan worden, het nog tot de Belgische nationale beloftenploeg.

“Floriano heeft al bewezen dat hij over heel veel potentieel beschikt”, aldus voorzitter Dirk Huyck. “De aanvallend ingestelde speler kende dit seizoen heel wat pech door z’n blessure, maar werkt iedere dag keihard aan zijn terugkeer. Die selecties voor de Jonge Duivels zijn daar het perfecte bewijs van. Wij zijn als club overtuigd van zijn kwaliteiten. Die meerwaarde zal hij nog bewijzen, dat zijn we zeker”, klinkt het.

Waasland-Beveren, de nummer veertien na de reguliere competitie, begint zaterdag (20u) aan Play-off IIa met een uitwedstrijd bij STVV.