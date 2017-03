Stromae lanceert onverwacht nieuw nummer

Stromae heeft vrijdag voor een verrassing van formaat gezorgd. Volledig uit het niets heeft hij plots een nummer online geplaatst op de muziekdienst Spotify. En dat is opmerkelijk, want de Brusselaar had nochtans aangegeven dat hij even geen nieuw werk meer zou uitbrengen.

Het nieuwe nummer heet Repetto x Mosart, en verwijst wellicht naar de samenwerking tussen zijn eigen modelabel Mosaert en de Franse schoenenproducent Repetto.

Dat het nummer uitgerekend vandaag wordt gedropt, is wellicht geen toeval. De schoenenlijn wordt namelijk vrijdag aan het publiek voorgesteld.

Bij Universal, de platenmaatschappij waar Stromae zijn laatste plaat heeft uitgebracht, vallen ze alvast uit de lucht. “Wij zijn helemaal niet op de hoogte van een nieuw nummer”, klinkt het daar.

De Brusselse zanger - in het echte leven Paul Van Haver - zorgt wel vaker voor verrassingen. Zo lanceerde hij in mei 2013 volledig onverwacht de videoclip van ‘Formidable’, een filmpje waarvan velen eerst dachten dat het door een toevallige passant gemaakt was.