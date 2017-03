“Spelverdeler” Courtois geeft prachtige assist op training bij Chelsea

Thibaut Courtois is teruggekeerd naar Chelsea na de interlands tegen Griekenland en Rusland, en dat zullen ze bij The Blues geweten hebben. Courtois plaatste gisteren een filmpje op Instagram, waarop te zien is hoe hij een verre voorzet lanceert naar David Luiz. Die neemt de bal vervolgens meteen op de slof en knalt hem onhoudbaar het doel in. Een voorbode van wat er dit seizoen nog gaat komen voor Chelsea? De Londenaars zijn momenteel trots leider in de Premier League met tien punten voorsprong op Tottenham. Zaterdag nemen ze het op tegen het Crystal Palace van Christian Benteke.