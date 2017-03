COLUMN. Waarom ik niet langer een luie yogi wil zijn

Twee weken Miami? Jij gelukzak! Ik krijg het dezer dagen geregeld te horen, als ik vertel dat ik er even niet zal zijn. De rest van het verhaal vertel ik er dan meestal niet bij. Dat ik niks van de fraaie stranden en het glamoureuze leven van de Amerikaanse stad zal zien. Dat er geen cocktails aan te pas zullen komen. Hoogstens een kopje thee. Want ik ga op bootcamp, ver weg van de oceaan. Ik wil yogaleraar worden.

Het is met yoga op tv zoals met theater: het ziet er altijd belachelijk uit. Ook afgelopen week weer, toen een van de koppels uit 'Blind Getrouwd' op VTM op de yogamat belandde, omdat Veerle haar Nick wilde laten kennismaken met haar grote hobby. Het is een van de redenen waarom ik meestal liever zwijg, als het gaat over yoga. Want ook al is het inmiddels overal, toch blijft het voor velen nog vooral iets vreemds. En daar word je, zeker als man, liever niet mee vereenzelvigd.

Maar vooruit dan. Ik doe aan yoga. Al zo’n vijftien jaar. Ik ben er mee begonnen toen ik de onnozele “tuut” die in mijn oren opgedoken was, stiller wilde krijgen. En dat lukte. Ik besloot daarop om een goede vriendin ook eens mee te nemen. Maar die avond eindigde bijna op ruzie, want zij vond er absoluut niks aan. Het was meteen een goede les. Ik nam me voor om niet te gaan evangeliseren. Ja, ik deed aan yoga, het deed me deugd, maar daar stopte het.

Nu, zoveel jaren later, wil ik mijn standpunt herbekijken. Ten eerste voor mezelf. Omdat ik besef dat ik een luie yogi ben. Een die één keer in de week naar zijn vaste les gaat, en die af en toe op een vroege ochtend al eens thuis op zijn matje belandt, maar niet meer dan dat. Ik wil proberen om wat dieper te graven en te kijken of ik er als zinzoeker wat nuttige wijsheid uit kan halen. En ten tweede: wordt het toch niet stilaan tijd om datgene wat mij goed doet, uit te dragen? Om niet langer de huichelende yogi uit te hangen? Dus daarom. Miami. In de leer bij een wijze man die zich Yogi Hari laat noemen. In een poging om uit te zoeken of het me zou kunnen bevallen, van richting veranderen in dat yogalokaal. Niet meer met mijn voeten in de richting van de leraar te liggen, maar met mijn voeten in de richting van de groep.

Ben ik bang? Jazeker. Dat ik het stevige tempo als toch niet zo flexibele yogi niet aan zal kunnen. Dat ik de marjaryasana en de dhanurasana, of hoe heten ze ook al weer, niet uit elkaar zal kunnen houden. Dat ik als moderne mens af zal knappen op de antieke wijsheden die me ingelepeld zullen worden. Dat ik een complete black-out zal krijgen op het moment dat ik zelf die eerste les zal moeten geven.

Daarom dus dat ik vooral nog even blijf zwijgen en schaapachtig zal glimlachen, als u me feliciteert met mijn tripje naar de zon.