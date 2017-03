Speler uit Premier League redt drie levens

Duncan Watmore, middenvelder bij Sunderland, is als een held onthaald nadat hij drie gepensioneerden van de verdrinkingsdood redde. Het incident deed zich een maand geleden voor in Barbados. “Zonder hem was ik in een kist terug naar huis gegaan”, getuigde één van de geredde mensen.

Watmore was op vakantie met zijn vriendin Sophie toen het incident zich voordeed. Het koppel was aan boord van een kleine vissersboot toen die in botsing kwam met een catamaran, die het vissersbootje in twee stukken spleet. Dat verklaarde Ian Watmore, vader van Duncan, tegenover Sky Sports. Alle inzittenden van het bootje kwamen zo in het water terecht. De catamaran stopte onmiddelijk om de getroffen opvarenden te helpen.

De 23-jarige Watmore, die nog revalideert van een zware blessure aan de kruisbanden die hij in december vorig jaar opliep, reageerde snel. De drie gepensioneerden zaten immers zwaar in de problemen: één van hen had net een heup laten vervangen, terwijl een andere niet kon zwemmen. De derde was al meer dan tachtig jaar oud en kende ook problemen om boven water te blijven. Watmore en de kapitein van het vissersbootje tilden hen samen aan boord van de intussen gestopte catamaran. Vervolgens gebruikte de middenvelder van de Black Cats zijn T-shirt om het been van één van de gepensioneerden, dat hevig bloedde, samen te binden.

“Alle opvarenden kwamen nadien naar hem toe om hem te vertellen dat hij een echte held was”, glunderde vader Ian. “Ik en zijn moeder zijn zo trots op hem. Gelukkig is iedereen veilig kunnen terugkeren.”