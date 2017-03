Wat kan je doen tegen fruitvliegjes?

Als de temperaturen stijgen, weten ook insecten ons weer te vinden. Liesbeth van Het Poetsbureau legt ons uit wat we kunnen doen aan fruitvliegjes.

- Het slimste is om fruitvliegjes te voorkomen. Ze komen af op de geuren van de vuilnisbak, (rottend) fruit, de vaatwasser, lege blikjes en flesjes, een vuile vaatdoek … Haal al deze bronnen weg en vervang vaatdoeken en sponsjes dagelijks. Zet de vuile vaat meteen in de vaatwasser of was hem af. Zorg dat je vuilnisbak goed gesloten is en leg eventueel wat kattenbakvulling op de bodem om geuren vast te houden. Leg vers fruit in de mate van het mogelijke in de koelkast of in een goed afgesloten kast.



Zitten ze toch je huis binnengedrongen? Maak dan een fruitvliegenval en zet die op je aanrecht of op de plaats waar de meeste vliegjes zitten. Neem een glazen bokaal en doe er een stuk fruit of een beetje wijn in. Dek de bokaal af met plasticfolie en doe er een elastiekje rond zodat de folie goed blijft zitten. Prik kleine gaatjes in de folie met een naald. De fruitvliegjes kunnen er wel door, maar geraken er niet meer uit. Je kunt ook een bakje met fruitazijn en een paar druppels zeepsop bij de vliegjes zetten. Ze vallen erin en verdrinken. Stofzuigen werkt ook, maar alleen in combinatie met vlooienpoeder. Zuig eerst het poeder op en dan de fruitvliegjes. Als je ze opzuigt zonder poeder, komen ze gewoon weer uit je stofzuiger gekropen.

Meer schoonmaaktips vind je in De Grote Schoonmaak Bijbel, een uitgave van Lannoo en Het Poetsbureau.

Nog een vraag over schoonmaken? Kijk op www.poetsbureau.be/vraag-het-aan-Liesbeth