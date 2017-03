Westerlo-speler Hyland blijft drie speeldagen geschorst

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Westerlo-middenvelder Khaleem Hyland vrijdag een schorsing van drie speeldagen en een boete van 800 euro opgelegd.

Westerlo ging op de dertigste speeldag in de Jupiler Pro League kansloos onderuit tegen KRC Genk (0-4) en kreeg zo in extremis nog de rode lantaarn en de bijhorende degradatie toegespeeld. In de 65e minuut (bij een 0-3 stand) werd Khaleem Hyland rechtstreeks uitgesloten door scheidsrechter Bart Vertenten nadat hij met het been te hoog was ingekomen op Boëtius. Voor die overtreding vorderde het Bondsparket twee speeldagen schorsing en 800 euro boete, de Geschillencommissie bestendigde op 14 maart dat strafvoorstel. Hyland werd ook op de twaalfde speeldag uitgesloten na een opstootje met Club Brugge-middenvelder Claudemir. Daaraan hield hij één speeldag voorwaardelijke schorsing over, die werd effectief gemaakt.

Hyland, die in eerste aanleg verstek liet omdat hij ervan overtuigd is volgend seizoen niet meer voor Westerlo te zullen spelen, tekende evenwel beroep aan tegen de beslissing. Advocaat Johnny Maeschalck vertegenwoordigde de Trinidadiaan en bepleitte dat Hyland zijn tegenstander niet raakte. Voor de Geschillencommissie Hoger Beroep verandert dat niets aan de grond van de zaak. “De verdedigingen brengt daarvoor geen pertinente argumenten aan. Of Boëtius al dan niet hard, licht of misschien niet geraakt werd, doet niets af van het feit dat het een duidelijk foute, onstuimige en heel gevaarlijke actie betrof. Indien de tegenstrever niet geraakt zou zijn, is dat enkel te danken aan zijn alerte ontwijkingsbeweging”, pareerde de commissie.

Westerlo zakt naar 1B en werkt geen nacompetitie meer af, waardoor Hyland de schorsing van in totaal drie speeldagen pas volgend seizoen zal moeten uitzitten. Als Hyland volgend seizoen niet meer op de Belgische velden speelt, wordt de schorsing overgedragen naar zijn nieuwe club.