Daar komt het trouwseizoen: wat draag je (niet) op een huwelijksfeest?

Op een trouwfeest komt het erop aan dat de bruid straalt, maar ook de gasten doen hun best om er onberispelijk uit te zien. Hoe ben je stijlvol zonder dat je alle aandacht naar je toe trekt en is wit echt uit den boze? Stylist van de BV’s Jody Van Geert verklapt zijn regels voor vestimentaire etiquette op een huwelijk.

Wat met wit?

“De dag van vandaag is een huwelijk een van de weinige, plechtige feesten. Dat mag van mijn part zo blijven”, zegt Jody. Daarmee bedoelt de stylist dat je de klassieke regel om geen wit te dragen op een trouwfeest in ere moet houden. “Laat de bruid schitteren. Veel vrouwen kiezen op hun grote dag immers voor wit. Er is één uitzondering waar het geen kwaad kan als je voor wit kiest. Op het Spaanse eiland Ibiza is het zelfs een traditie dat zowel bruid als de genodigden in de pure kleur verschijnen.”

Locatie en dresscode

Verder raadt Jody aan om goed te kijken naar de uitnodiging, want daarop staan twee belangrijke details die cruciaal zijn om een goede outfit samen te stellen. De locatie is er één van. “Als het feest doorgaat op een boerderij of een park met vijver en lampionnen errond, zal je andere kledingkeuzes moeten maken dan wanneer het plaatsvindt in een kasteel”, zegt hij. Ook de dresscode, als er een is, is doorslaggevend. “Het moet de mooiste dag worden uit het leven van het koppel, dus respecteer de kledingvoorschriften. Als die je niet bevallen, kan je maar beter thuisblijven. Je bent te gast bij mensen: een trouwfeest is niet gelijk aan een meer casual restaurantbezoek.”

Foto: Sessùn Oui

Slimme keuzes

Dat je de bruid niet mag overschaduwen met een witte outfit is één ding, maar draag ook geen tutu. “Als er één iemand tule mag dragen, dan is het de bruid zelf. Een laagje tule kan geen kwaad, maar een wijde tutu hoort niet thuis in de feestzaal. Ook niet als de kersverse, getrouwde vrouw geen tule in haar jurk liet verwerken”, aldus Jody.

Begeerlijke vrijgezellen

Het spreekt ook voor zich dat je jouw fijne vleeswaren niet hoeft aan te prijzen - mijd een diep decolleté en minirok. Je wil de bruidegom niet verleiden, toch?. “Op een trouwfeest ontmoet je vrienden van vrienden. Ben je zelf single, dan zit er misschien wel een potentiële partner tussen. Ik geloof er wel in dat je op een huwelijk een soulmate kan vinden. Daarom is het belangrijk om jezelf niet te grabbel te gooien”, zegt hij. Tot slot: als je op het dansfeest je pumps wil uittrekken, mijn afgetrapte ballerina’s maar ga voor chique sneakers onder je outfit. En mannen gaan het best altijd in een geklede lange broek naar het feest, tenzij de dresscode het anders wil.