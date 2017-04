Kwalitatieve bouwproducten vragen om grondige keuring

Wie een job zoekt in de bouwsector kan vele richtingen uit. Een minder bekend segment zijn certificatiebureaus, onmisbare schakels om te komen tot kwalitatieve producten en toepassingen. Copro in Zellik is zo’n onafhankelijk certificatiebureau dat actief is in de controle van producten die ingezet worden in de wegenis- en infrastructuursector. Welke jobs vind je daar zoal?

Jobat sprak met twee van de profielen die bij het bureau aan de slag zijn. Voor Andie Dedoncker (36) was Copro alvast zijn eerste werkgever. “Dat is alweer veertien jaar geleden en ik ben hier nog steeds actief. Ik ben afgestudeerd als industrieel ingenieur chemie en deed nog een bijkomende GAS-opleiding – Gediplomeerde in de Aanvullende Studies Economie.”

Andie voert kwaliteitscontroles en audits uit bij verschillende fabrikanten verspreid over gans Vlaanderen en een deel van Wallonië. “Het is een job met afwisseling, zowel op de baan als op kantoor. Sporadisch reis ik ook naar het buitenland om daar controles uit te voeren. Het aantrekkelijke loon en de extralegale voordelen trokken me eveneens over de streep.”

Communicatie met collega’s

Andie startte als keurder, met controles en het opmaken van verslagen als voornaamste activiteiten. “Nadien groeide ik door tot productverantwoordelijke voor een aantal producten. Ik voer nog steeds controles uit, beheer dossiers, evalueer verslagen van collega’s en werk mee aan voorschriften in de bestekken van de overheid.”

“Door de samenwerking met collega’s uit dezelfde sector leer je veel van elkaar, we delen onze kennis onder meer via interne sectorvergaderingen. Mijn werkgever biedt bovendien kansen om opleidingen te volgen. Vorig jaar was ik onder meer present op een Europees gietasfaltcongres. Wij mogen altijd zelf voorstellen doen voor bijkomende opleidingen die dan kunnen goedgekeurd worden,” vertelt Andie.

Aan de slag zonder bouwkundige ervaring

Ook zonder een bouwkundige achtergrond kon Kim De Jonghe (27) drie jaar geleden aan de slag bij Copro als keurder van gerecycleerde granulaten. “Bij heel wat sollicitaties bij andere bedrijven kreeg ik het deksel op de neus door mijn gebrek aan ervaring. Copro gaf me wel een kans en daar ben ik nog steeds dankbaar voor.”

Kim is van opleiding industrieel ingenieur chemie. “De vacature bij Copro sprak me vooral aan omdat het een ‘buitenjob’ was, altijd op locatie bij andere bedrijven, met andere mensen”, vertelt ze. “Ook het controleren van de kwaliteit ligt me nauw aan het hart. Ik ben vooral actief in de provincies Antwerpen en Limburg, sporadisch ook in Oost- en West-Vlaanderen.”

Milieucoördinator

Tijdens haar werk rondde Kim nog een opleiding tot milieucoördinator af. “Ik ben dan wel (nog) niet aan de slag als milieucoördinator maar ik pluk er wel de vruchten van, onder meer bij de opvolging van de milieuwetgeving. Op die manier evolueert mijn jobinhoud.”

“Het keuren van gerecycleerde granulaten wordt je aangeleerd op de werkvloer, je moet de verschillende soorten granulaten leren en beoordelen. Na een aantal jaren bouw je de nodige ervaring op. Ondertussen ben ik ook bezig om me te bekwamen rond secundaire granulaten. Voorts volgde ik nog een opleiding auditor ISO14001. Ik ben eerlijk gezegd zeer tevreden met mijn job. Er liggen nog voldoende uitdagingen voor de toekomst,” besluit Kim De Jonghe.

