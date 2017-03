Lukaku voor eerste keer in zijn carrière Speler van de Maand in Premier League

?? | Congratulations, @RomeluLukaku9 ! The @EASPORTSFIFA Player of the Month for March! #COYB 3?? Games 4?? Goals 2?? Assists pic.twitter.com/KqH08NUFvw

Romelu Lukaku is uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Engelse Premier League. De Belgische aanvaller van Everton was goed voor maar liefst vier goals en twee assists in drie matchen voor zijn club en is voorlopig topschutter in de Engelse hoogste klasse. Voor de nog steeds maar 23-jarige Lukaku is het de eerste keer in zijn carrière dat hij de prestigieuze prijs krijgt.

“Ik ben hier erg blij mee”, reageerde Lukaku op de officiële website van de Premier League. “Dit geeft me nog een boost. Ik speel momenteel erg goed en de ploeg loopt als gesmeerd.” De prijs wordt toegekend door een panel van experts, de kapiteins van alle Premier League-teams en fans. Ook Artur Boruc en Joshua King van Bournemouth, Nathan Redmond van Southampton, Mamadou Sahkho van Crystal Palace en Liverpool-middenvelder Georginio Wijnaldum waren genomineerd.

Lukaku is de vijfde Belg in de geschiedenis van de prijs die uitgeroepen wordt tot Premier League-Speler van de Maand. Marouane Fellaini (met Everton in november 2012), Jan Vertonghen (met Tottenham Hotspur in maart 2013), Christian Benteke (met Aston Villa in april 2015) en Eden Hazard (met Chelsea in oktober 2016) sleepten hem eerder ook al in de wacht.