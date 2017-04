Aantal bouwvakkers is opnieuw in stijgende lijn

Dat de bouwsector aantrekt, vertaalt zich in het aantal functies dat voor bouwvakkers beschikbaar is. Recente cijfers van VDAB Limburg tonen aan dat er de afgelopen 5 jaar nooit meer arbeiders en bedienden voor de sector werden gezocht dan nu. Het minder goede nieuws is dat heel wat van die jobs niet ingevuld geraken.

Het aantal arbeiders in de Limburgse bouwsector stond over heel 2016 op het laagste peil van de afgelopen jaren. Waar er in maart 2013 ongeveer 14.500 arbeiders actief waren, is dat gezakt tot 13.000 op dit moment. Positief is echter wel dat sinds medio 2016 hun aantal in stijgende lijn is. En dat is nieuw. Het dieptepunt dateert al van juli 2016, met toen zo’n 12.780 bouwvakkers op de loonlijsten. “Daarmee lijkt de negatieve trend gestopt”, zegt Chris Slaets, directeur van de Confederatie Bouw Limburg.

Opvallend is dat het aandeel van de bedienden stijgt. Van het totale aantal werknemers dat actief is in de Limburgse bouw, heeft momenteel zo’n 15 procent een bediendestatuut. Dat was tot voor kort maar 10 procent. “Opnieuw een goed teken”, aldus Chris Slaets. “Jobs voor bedienden zijn meestal meer structureel en dat wijst op het grote vertrouwen in de toekomst bij onze Limburgse aannemers.”

Laagterecord

De niet-werkende werkzoekenden in de sector zijn momenteel met minder dan 3.000. Dat is een laagterecord. Begin 2014 telde de VDAB nog 4.300 Limburgse bouwvakkers die op zoek waren naar een job. De cijfers van de zogenaamde ‘spanningsgraad’ maken duidelijk dat het vooral jongeren zonder ervaring zijn die moeilijk aan de bak geraken. Hun aantal stijgt, in tegenstelling tot de groep van bouwvakkers met ervaring.

Per openstaande vacature zijn er meer dan 30 niet-werkende werkzoekenden in de categorie van de onervaren werklozen. Voor de groep met minstens 2 jaar ervaring loopt het aantal werkzoekenden terug tot 14.

