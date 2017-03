Een halve minuut filmen aan oprit Ring: 8 zware overtredingen

Antwerpen - Vreemde toestanden aan de oprit van de Ring op de Antwerpse Linkeroever vrijdagmiddag. Door verschillende ongevallen stonden er lange files op de Ring waardoor veel automobilisten op het idee kwamen zich om te draaien en via de pechstrook in de tegenovergestelde richting terug te keren.

Op een halve minuut filmden we 8 wagens die de oprit opnieuw afreden via de pechstrook. Eigenlijk begaan ze hierdoor twee overtredingen: spookrijden en op de pechstrook rijden. En de boetes? Die zijn niet mals.

Dit is een overtreding van de 4de graad, laat Pieter Goetghebuer, advocaat bij Intolaw, ons weten. “Hier is geen minnelijke schikking mogelijk, dit wordt dus voor de rechtbank behandeld”. De geldboetes die de rechter geeft variëren van 40 euro tot 500 euro, verhoogd met de opcentiemen ligt dat tussen 320 euro en maximum 4.000 euro. Daarbovenop riskeren de automobilisten een rijverbod van 8 dagen tot maximum 5 jaar.

Het is de rechter die beslist hoe hoog de boete en het rijverbod bij deze overtreding zal liggen. Bij de wagens die vanmiddag rechtsomkeer maakten op de Ring zou dat kunnen gaan van 8 tot 15 dagen rijverbod en een effectieve geldboete van 800 euro.

Geduld is een mooie deugd, want 5 minuten na onze eerste opname was de file plots weg en kon iedereen vlot de oprit oprijden.