Conte verrast: “Speculatie over transfer van Hazard naar Real is goede zaak”

Chelsea-trainer Antonio Conte heeft zich uitgelaten over de niet-aflatende geruchten die zeggen dat Real Madrid Eden Hazard wil wegkapen deze zomer. De Italiaan verraste door te zeggen dat hij de speculatie over de Rode Duivel een goede zaak vindt. “Dat andere topteams onze spelers willen, betekent dat we het goed doen.”

De geruchten over een transfer van Hazard naar Real Madrid staken de voorbije weken weer op. Voormalig Real-voorzitter Calderon zei in de Spaanse pers dat de Madrilenen gerust 100 miljoen wilden neerleggen voor Hazard als die naar Spanje wilde komen, waarop de Engelse pers berichtte dat Chelsea het loon van Hazard wil opwaarderen in een poging hem in Londen te houden.

Normaal gezien reageren coaches maar zelden op speculatie omtrent spelers, maar Chelsea-trainer Antonio Conte roeit graag tegen de stroom in. Meer zelfs, de Italiaan zag de geruchten als “een goede zaak”. “Ik denk dat dit positief is”, zei Conte op zijn persconferentie van vrijdagmiddag over de geruchten. “Dit maakt deel uit van het spelletje, die geruchten verspreiden en proberen het mijn spelers daarmee een beetje moeilijk te maken. Maar wij hebben hier ervaring mee”, tekende The Daily Mail op.

Foto: Photo News

Conte ziet de speculatie als een teken dat The Blues goed bezig zijn. “Eden is een Chelsea-speler. Wij zijn blij hem hier te hebben en hij is gelukkig bij ons. Ik zie geen problemen. Dat andere topteams onze spelers willen, betekent dat we het goed doen. Dus ik ben hier blij mee. We moeten er trots op zijn dat we een team hebben met topspelers die het goed doen.”

Hazard weer fit na blessure

Dat wil echter niet zeggen dat Conte vindt dat Hazard zomaar moet vertrekken. Bij Real Madrid zou hij bij de regerende Champions League-winnaar terechtkomen. Maar Chelsea kan ook grootse dingen verwezenlijken, beklemtoonde Conte. “Hij zit al bij een grote club met grote ambities. We willen allemaal een groots team worden. We willen nu en in de toekomst iets neerzetten. Ik denk dat ons project nog maar net begonnen is. De wil om grootse dingen te doen in de toekomst is groot.”

Hazard moest verstek geven voor de beide interlands van de Rode Duivels, maar zou morgen wel al kunnen meespelen in de competitiewedstrijd tegen Crystal Palace. “Ik heb er vertrouwen in dat hij niet alleen zal kunnen spelen, maar dat hij het ook nog eens goed zal doen.”