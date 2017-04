Het geheim achter de perfecte wenkbrauwen van Hollywoodsterren

Hollywoodsterren schuwen geen beautytrucjes om het beste uit hun look te halen, zo zijn velen onder hen momenteel fan van microblading om volle wenkbrauwen te creëren. Wenkbrauwstyliste Aaricia Versluys uit Oudenaarde legt uit wat de populaire behandeling precies inhoudt.

Met microblading wordt een jarenoude techniek bedoeld waarmee je semi-permanente make-up kan aanbrengen. Verschillende naaldjes op één rij vormen een mesje en daarmee wordt het pigment in de huid gefixeerd. Dat kan rond de ogen, op de lippen maar sinds enkele seizoenen speelt de wenkbrauw een prominente rol in de beautywereld. Er wordt meer aandacht besteed aan verzorgde exemplaren, waardoor microblading boven de ogen aan populariteit wint. “Het idee is heel eenvoudig: bij dames die te veel hebben geëpileerd of gewoon weinig haartjes hebben, worden de wenkbrauwen haartje per haartje bijgetekend met een mooi vormgegeven resultaat”, zegt Aaricia. “Je kan ook verder gaan en kiezen voor een poederachtige finish of een ombre-effect.”



Actrice Bella Thorne is een grote fan van microblading, zo toonde ze op Snapchat

Wie mooi wil zijn...

Wie aan priemende naaldjes in de wenkbrauwen denkt, wordt er niet meteen vrolijk van maar ondraaglijk is de behandeling volgens de specialiste niet. “Het doet geen deugd, maar wie wil kan een verdovende crème laten aanbrengen zodat de behandeling wel volledig pijnloos verloopt”, klinkt het. "Eerst wordt besproken welke vorm de klant wil, reken hiervoor een uurtje. De microblading zelf duurt gemiddeld drie kwartier à een uur, dan zien je wenkbrauwen er natuurlijk vol uit."





Verzorging

“Na het microbladen breng ik een kalmerende crème aan. Na vier uur mag er nog een laagje op, maar vanaf dan is een droge genezing aangewezen. Het is de bedoeling dat je geen wenkbrauwmake-up meer nodig hebt maar dames die dat wel willen, moeten de behandelde zones minstens twee weken ongemoeid laten. Na 4 à 6 weken moet je nog eens terugkeren voor een touch up. Die maakt de weknbrauwen echt on fleek." Let wel: deze techniek maakt epileren niet overbodig. De haartjes die buiten de vormgegeven wenkbrauw vallen, moet je nog steeds (laten) plukken.

Maandenlang effect

Eens het genezingsproces achter de rug is, blijft het effect tussen de twaalf à achttien maanden. Hoe snel de nagebootste haartjes weer vervagen is volledig afhankelijk van je huidtype en hoe je ze verzorgt. Dames met een eerder vette huid, zullen de behandeling sneller moeten herhalen. Hetzelfde geldt voor wie de huid vaak scrubt en celvernieuwing stimuleert. De lucky few kunnen per sessie van 300 à 350 euro twee jaar van het resultaat genieten. Een jaarlijke touch up kost gemiddeld 150 euro.

Meer info via www.browbar.be