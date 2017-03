Advocaat Deinze: “De schade is niet in te schatten”

Brussel - KMSK Deinze blijft de rode lantaarn in de eerste amateurliga nadat de Evocatiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) het beroep van Deinze ongegrond verklaarde. “De schade voor Deinze is niet in te schatten. En dat op basis van een juridisch verkeerde lezing van het bondsreglement en een wereldvreemde benadering van de situatie”, reageert advocaat Walter Van Steenbrugge.

“Ik vind de interpretatie van artikel 528 van het bondsreglement door de Evocatiecommissie totaal fout. Daarnaast is de uitspraak compleet wereldvreemd. Artikel 528 was ingeroepen om competitievervalsing tegen te gaan. Zo moest dat artikel voorkomen dat een speler in een lopend seizoen voor meerdere ploegen uit dezelfde reeks zou kunnen spelen. Deinze heeft in mei in onderling overleg het contract met Buysse beëindigd en legt de speler het seizoen daarop opnieuw onder contract. Dat heeft met betrekking tot competitievervalsing geen enkele invloed”, stelt Van Steenbrugge.

“Ook de letterlijke ontleding van dat artikel is in strijd met wat de Evocatiecommissie in haar motivering schrijft. Artikel 528 heeft het heel duidelijk over een lopend seizoen, niet over twee opeenvolgende seizoenen. Bovendien heeft de KBVB de regelgeving aangepast, zodat Buysse op dit moment wel speelgerechtigd zou zijn alsof hij binnen de toegestane transferperiode bij Deinze aansloot. Ook die interpretatie, door de KBVB dan nog wel, wordt door de Evocatiecommissie in de wind geslagen.”

“Waar dient de KBVB nog voor? De bond kiest in dit geval de zijde van een club die op onsportieve wijze het klassement probeert te dwarsbomen”, haalt Van Steenbrugge uit naar Seraing, dat klacht neerlegde bij de KBVB. De gevolgen voor KMSK Deinze zijn volgens de advocaat niet te overzien. “Deinze zou normaal de play-offs spelen, met daarin veel lucratieve wedstrijden, waaronder een galawedstrijd tegen Beerschot-Wilrijk. Dat ziet de club door de neus geboord. Bovendien zal de club zakken naar de tweede amateurliga en zullen de jeugdspelers dan uitkomen in de provinciale reeksen.

“De stad Deinze, enkele investeringsmaatschappijen en de club zouden op 7 april verbintenissen aangaan om naast het stadion een sportief en commercieel complex uit te grond te stampen. Daarvoor zijn vergunningen aangevraagd, het hele project was in kannen en kruiken, maar wordt nu op de helling gezet. De schade voor Deinze is niet in te schatten. En dat op basis van een juridisch verkeerde lezing van artikel 528 en een wereldvreemde benadering van de situatie.”

“Zoiets kan alleen in een sportfederatie, die zich wetgever, vervolger en rechter waant. Het wordt tijd dat we het geweer van schouder veranderen en naar normale rechters stappen”, besloot Van Steenbrugge. Deinze overweegt om naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) of de kortgedingrechter te stappen. Komend weekend geeft de club uitsluitsel daaromtrent.

