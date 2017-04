Maandag is D-day in ‘Blind Getrouwd’: deze koppels zullen volgens ons overleven

Dé centrale vraag maandag: wie blijft getrouwd? Of wie wil scheiden? De vier koppels gaven mekaar het jawoord bij hun allereerste ontmoeting. Na hun trouwfeest vertrokken ze meteen op huwelijksreis, om zich daarna samen te settelen en het dagelijks leven te delen als man en vrouw.

Vijf weken later keren de koppels terug naar de plaats waar het allemaal begon: de trouwzaal waar ze mekaar het jawoord gaven in aanwezigheid van vrienden en familie. Op maandag 3 april geven ze daar aan één van de experten het antwoord op dé grote vraag: blijven ze getrouwd, of vragen ze de scheiding aan?

Evelien en Nicolas

Foto: VTM

Vragen de scheiding aan omdat... de twijfels bij Evelien in de laatste aflevering de kop op staken. Ze zat met een gewrongen gevoel en bleef zichzelf beschermen. Bovendien kon ze in het begin van de reeks niet goed om met het ‘plakkerige’ gedoe van haar echtgenoot.

Blijven getrouwd omdat... dit echt liefde op het eerste gezicht was. Evelien viel meteen voor de humor en charmes van Nicolas, hij zag in Evelien de vrouw van zijn leven.

Maar onze pronostiek is toch... dat ze getrouwd blijven. Nicolas is de man die Evelien op haar gemak kan stellen en het lichamelijk contact lijkt is al lang geen eenrichtingsverkeer meer.

Sally en Mathias

Sally en Mathias Foto: VTM

Vragen de scheiding aan omdat... ze nooit echt ruzie hebben gemaakt. Hun relatie lijkt de saaiste van de vier: we zagen vaak een etende Mathias aan tafel, terwijl Sally in de zetel lag voor de tv. Het was ook het probleem dat ze meermaals aankaartten bij de experts: hun levens lopen evenwijdig en groeien niet naar elkaar toe.

Blijven getrouwd omdat... ze nooit echt ruzie hebben gemaakt. Sally en Mathias komen ‘gewoon’ goed overeen. Oké, hun relatie is zeker niet de spannendste van de vier, maar zeker op het huwelijk zagen we een echte klik.

Maar onze pronostiek is toch... dat ze uiteen gaan. Vijf weken lang kabbelde hun ‘relatie’ wat voort en van evolutie was niet echt sprake. Wij geven ze dan ook geen kans op slagen.

Tine en Ben

Foto: VTM

Vragen de scheiding aan omdat... Tine nooit de ‘klik’ heeft kunnen maken. Ben is haar type niet en dat heeft ze meermaals uitgedrukt - in niet zo subtiele bewoordingen. In de laatste aflevering moest Ben aanhoren dat ze seks met hem écht, écht niet zag zitten.

Blijven getrouwd omdat... het de laatste tijd toch echt beter ging? Op het optreden van Ben voelde Tine zich echt trots. En zagen we daar een klein vonkje toen hij haar gitaar leerde spelen?

Maar onze pronostiek is toch... dat ze uiteen gaan. Sorry, Ben, maar Tine zal het nooit meer dan ‘gewoon vrienden’ worden. Maar geen paniek: Vlaanderen heeft gezien wat voor topkerel je bent, dus die dates zullen niet op zich laten wachten.

Veerle en Nick

Foto: VTM

Vragen de scheiding aan omdat... Ja, waarom eigenlijk?

Blijven getrouwd omdat... de vonken eraf spatten vanaf dag één, Nick zijn uiterste best deed om een gentleman te zijn voor Veerle, Veerle en Nick echt op dezelfde golflengte zitten, de twee het al over kinderen gehad hebben...

Maar onze pronostiek is toch... dat ze dubbel en dik getrouwd blijven. Veerle en Nick worden de Stijn en Nuria van 2017. En zij zijn nog altijd heel gelukkig, dus Veerle en Nick weten wat hen te doen staat.

‘Blind Getrouwd’, maandag om 20u40 op VTM.