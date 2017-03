Tweede West-Vlaams dorp ontruimd voor giftige gele rookwolk: provinciaal rampenplan afgekondigd

Gistel / Middelkerke - Hallucinante beelden. Een vieze, okergele wolk hangt boven enkele West-Vlaamse dorpen. Het gaat om salpeterzuur dat ontsnapt is uit een tankwagen. Na Zevekote (Gistel) moet nu ook Sint-Pieters-Kapelle (Middelkerke) worden ontruimd. Het provinciaal rampenplan is afgekondigd en de brandweer roept alle inwoners uit de omgeving op “om alle ramen en deuren gesloten te houden”. Vier politiemensen kregen last van irritatie aan de ogen en kregen verzorging.

Boven het West-Vlaamse Zevekote hingen okergele wolken die zich ondertussen verplaatsen richting Middelkerke. Het gaat om salpeterzuur dat ontsnapt is uit een tankwagen. Meer dan 500 huizen werden ontruimd in Zevekote. Er werd een veiligheidsperimeter van enkele kilometers ingesteld.

Aangezien het goedje giftig is en de wolk zich nu ook verplaatst richting Middelkerke, is het provinciaal rampenplan afgekondigd. De brandweer en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

Ook op E40

Alle inwoners van Zevekote - ongeveer 590 in totaal - werden vrijdagavond verplicht hun woning te verlaten. Iedereen werd intussen geëvacueerd, maar op vrijdagavond iets voor 21 uur was de brandweer nog altijd bezig met een sweeping om na te gaan of er niemand vergeten werd. De brandweer roept ook alle inwoners van Gistel (11.000 in totaal) op om alle ramen en deuren gesloten te houden. Aanvankelijk blies de wind naar het zuidwesten, maar die is intussen gedraaid naar het westen, waardoor ook het centrum van Gistel getroffen wordt en de wolk zich verplaatst richting Middelkerke. Ook deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle moet worden ontruimd.

Ook wie langs de E40 in Gistel passeert, houdt best alle ramen gesloten en zet de ventilatie uit. Door de draaiende wind is het nog onduidelijk welke andere dorpen in de buurt gevaar lopen. Het provinciaal rampenplan is ondertussen afgekondigd.

Foto: dji

Zuurstof toegediend

De ontruiming van de woningen in Zevekote werd eerst in goede banen geleid door de politie, maar daarna nam de brandweer de coördinatie over “omdat de lucht te irriterend was”. De vier agenten die aan de evacuatie begonnen, kregen zuurstof toegediend in een van de hulpposten. Sommige inwoners kunnen bij familie in de buurt terecht, anderen worden opgevangen in het cultureel centrum Zomerloos in Gistel.

Foto: dji

Salpeterzuur of waterstofnitraat is een sterk anorganisch zuur dat veel technische toepassingen kent. De belangrijkste liggen in de kunstmest- en explosievenindustrie.

Het bewuste lek is vrijdagavond ontstaan bij een mestverwerkingsbedrijf in de Bazelaar. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het lek in de tank is ontstaan. In ieder geval kwam door het lek een aanzienlijke hoeveelheid salpeterzuur vrij. De tank was immers voor 60 procent gevuld met salpeterzuur. Salpeterzuur is onder andere erg schadelijk als het wordt ingeademd. Terwijl de Civiele Bescherming probeert om het lek te dichten, wordt ook de giftige wolk bestreden. Door ze met water te benevelen proberen de ordediensten de wolk terug te dringen.

Hond en kat vergeten

Een van de inwoners van Gistel die geëvacueerd werd, is Lava Ramses. “Ik was echter de kat en de hond binnen vergeten”, zegt hij. “Daarom ben ik maar terug binnen gegaan om ze te gaan halen.”