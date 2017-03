Pijnlijk: Rode Duivel krijgt verkeerde foto opgestuurd om te tekenen

Voormalig Genk-verdediger Christian Kabasele (26) heeft bij Watford dit seizoen al heel wat speelminuten gemist door een blessure, maar toch is onze landgenoot graag gezien bij de Hornets. Deze week kreeg hij een foto opgestuurd van een fan, die vroeg of de verdediger die wou handtekenen. Alleen had de fan een foto gestuurd van Odion Ighalo, een spits die in januari Watford inruilde voor de Chinese club Changchun Yatai. Kabasele zelf kon er de humor wel van inzien.

One guy sends me photo to sign but apparently I look like Ighalo ???????????? pic.twitter.com/RUURGDIkOg