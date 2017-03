Kroatische vleugelspeler van Juventus out voor rest van het seizoen

Marko Pjaca komt dit seizoen niet meer in actie voor Juventus. De Kroatische vleugelspeler werd vrijdag succesvol geopereerd aan zijn rechterknie en staat voor een revalidatie van “ongeveer zes maanden”. Dat bevestigde de leider van de Italiaanse Serie A vrijdag op zijn website.

De 21-jarige Pjaca scheurde dinsdag tijdens een vriendschappelijke oefeninterland in en tegen Estland (3-0) zijn voorste kruisband en zijn buitenmeniscus. De vleugelaanvaller was in januari nog maar pas hersteld van een knieblessure die hij vorig jaar in oktober opliep. Pjaca streek afgelopen zomer neer in Turijn. Na een uitstekend EK verliet hij het Kroatische Dinamo Zagreb.

De Kroatische voetbalbond kreeg na de blessure van Pjaca de wind van voren. Kroatisch international Ivan Perisic, die de kleuren van Inter Milaan verdedigt, vindt dat bondsvoorzitter Davor Suker betere tegenstanders en betere terreinen moet opzoeken voor vriendschappelijke wedstrijden. “Het veld in Estland was profvoetbal onwaardig. Het heeft geen zin om dergelijke wedstrijden te organiseren”, zei voormalig Club Brugge-speler Ivan Perisic.