Daarom moeten kinderen een zakmes op zak hebben en vuurtjes stoken

Een kind van vijf met een zakmes, dat in een boom klimt of een vuurtje stookt: ouders moeten hun kinderen meer risico’s laten nemen. Dat zegt de nieuwe overheidscampagne van het Nederlands expertisecentrum VeiligheidNL. Opmerkelijk, want enkele jaren geleden pleitten ze nog voor exact het omgekeerde. “Te voorzichtig zijn is net gevaarlijker”, zeggen ook Belgische onderzoekers nu. “Dan worden kinderen ofwel te angstig ofwel overmoedig.”