Ster uit ‘The Sky is the Limit’ stort zich opnieuw op oude liefde

De flamboyante ­ondernemer Philip Cracco, bekend van Rodania, auto­races en ‘The Sky is the Limit’, duikt weer de uitzendsector in. Daarmee gaat hij na zijn gevecht tegen kanker opnieuw volop voor eeuwige roem in het zakenleven.

Het grote publiek leerde Philip Cracco kennen via het Vier-programma The Sky is the Limit dat een blik gunt op het luxueuze leventje van de ondernemer. Cracco verdiende zijn vermogen bij Accent Interim, de West-Vlaamse interimgroep die hij met Conny Vandendriessche oprichtte. In 2014 verkocht hij Accent aan een Franse groep.

Onder Cracco snoepte Accent marktaandeel af van de concurrentie door een erg agressieve succescultuur. Hard werken, hard feesten en oog voor vrouwelijk schoon typeerde de bedrijfscultuur. Op de soms wilde feestjes zweepte Cracco zijn werknemers op om uit volle borst de nieuwe groeidoelstellingen uit te schreeuwen.

Bed op kantoor

Zelf werkte hij ook hard: jarenlang had hij zelfs een bed in zijn kantoor staan. Het zorgde voor geroddel, maar daar zat Cracco niet mee. “Ik heb toch al een reputatie”, zei hij.

Toen Philip Cracco uit de interimsector stapte, draaide Accent een omzet van 330 miljoen euro. Drie jaar later gaat dat richting 1 miljard euro omzet.

En nu zou Cracco na drie jaar pauze dus opnieuw de interimsector induiken. Hij doet dat samen met Lieven Bonamie, de vroegere commercieel directeur van Accent Interim. Met zijn nieuwe uitzendbedrijf wil Cracco weer de kriebels van de entrepreneur voelen. “Het gevoel je eerste medewerker aan te werven, je eerste klant binnen te halen en je eerste kantoor op te zetten. Het gevoel om helemaal van nul iets op te bouwen, dat willen we hebben”, zegt Bonamie.

Concurrentieverbod

Het project zit nog in een prille fase. De vergunningen zijn nog niet aangevraagd. Dat kan ook niet, want Cracco staat onder concurrentiebeding bij de eigenaar van Accent. Dat betekent dat hij voorlopig een verbod heeft in de uitzendsector actief te zijn en Accent te beconcurreren. In juni loopt dat verbod af. “De effectieve start van ons bedrijf mag je dan ­tussen september en december verwachten”, zegt Bonamie.