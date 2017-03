Zwarte Christus, want vorige Jezus is zwanger

Ieper - In Ieper durven ze verder te kijken dan de stereotiepe blanke Jezus met baard. Nadat eerder al een vrouw drie jaar lang Christus speelde in de traditionele Passietocht op Goede Vrijdag, gaat de rol dit jaar naar de zwarte diaken. “Het maakt het verhaal van de lijdensweg actueel. En het is ook deels uit noodzaak: de vorige Jezus is zwanger.”

Toch zijn er ook critici. Zo noemde een wandelaar die deze week op een repetitie van de Passietocht stootte, het tafereel met een lijdende en geboeide zwarte ­Jezus ronduit racistisch. Maar in Ieper zijn ze overtuigd van de keuze voor de Ivoriaanse diaken Ettien Léon N’Guessan. “Een vrouw in de huid van Jezus, dat was drie jaar geleden revolutionair. Maar daarna keek niemand nog vreemd op”, zegt de Ivoriaan. En nu Mieke zwanger is, is het dus de beurt aan Ettien. Hij trekt op 14 april met het kruis door Ieper.