De vloek van de Power Rangers slaat weer toe

Ricardo Medina Jr. (38), de acteur die tien jaar lang de rol van de rode ­Power Ranger speelde, is veroordeeld tot zes jaar celstraf voor moord.

Eind januari 2015 stak hij zijn huisgenoot neer met een zwaard na een ruzie over zijn vriendin. Daarmee lijkt de vloek die over de serie hangt, opnieuw toe te slaan. In totaal zijn al twaalf ­acteurs van de superheldenreeks overleden. Onder wie Thuy Trang – de gele ­Power Ranger – die in 2001 op haar 27ste omkwam in een auto-ongeval en Peta Rutter – de ­mythische witte Ranger – die op haar 50ste aan een hersentumor stierf. Een andere acteur, Skylar Deleon, werd in 2009 ter dood veroordeeld voor drievoudige moord.