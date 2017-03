Tanja Dexters maakt komaf met liefdesverdriet

Er gaat geen week voorbij, of Tanja Dexters (40) duikt wel op in de roddelkolommen van een weekblad, maar ze probeert daar vooral niet op te letten en haar ­leven weer op de rails te krijgen.

“Miguel en ik zijn nu ongeveer een jaar uit elkaar, dus ik moet het nu echt beginnen los te laten”, zegt ze. “Dat is niet altijd gemakkelijk, maar het lukt steeds beter.”

Toch kent ze nog geen nieuw liefdesgeluk, want de passionele relatie met de Italiaanse Ignazio Moser (24) – zoon van de ­bekende ex-wielrenner – is bekoeld, ook al ontkende de voormalige Miss België dat lange tijd in alle toonaarden. “De relatie bleek toch niet bestand tegen de lange afstand”, zegt Tanja nu. “Al zien we elkaar nog geregeld. Dit weekend komt Ignazio naar België, onder meer voor De Ronde van Vlaanderen. We daten niet meer, maar als we ­elkaar zien, amuseren we ons nog altijd.”