Zakenman Marc Coucke heeft via zijn investeringsvehikel Alychlo al bijna een kwart van de aandelen in handen van de Nederlandse uitbater van skihallen SnowWorld. Dat blijkt uit een melding van de Nederlandse beurswaakhond AFM. Onlangs bleek al dat de oprichter en topman van SnowWorld, Koos Hendriks, zijn belang in het bedrijf flink heeft verkleind. Hendriks, die 67,8 procent van de aandelen bezat, heeft nu nog 49,5 procent in handen.