Ongelofelijk hoeveel bruine smurrie loskomt uit deze autostoel

Het is tegelijkertijd een fascinerend maar ook erg walgelijk beeld. Een filmpje op Instagram toont hoe een zitje in een wagen met een erg sterke stofzuiger grondig wordt schoongemaakt. Dat die reiniging ook zijn vruchten afwerpt, bewijzen de beelden al na amper enkele seconden.

De video duurt minder dan een minuut, maar zelfs in die korte tijd kon de schoonmaker opvallend veel vuiligheid wegzuigen. Terwijl hij het apparaat over de hele breedte van de stoel laat zuigen, wordt pas echt duidelijk hoeveel bruine smurrie zich in de stoel had genesteld. Van het ene op het andere moment heeft het zitje plots een veel lichtere kleur.

Al ruim een miljoen mensen hebben de beelden inmiddels bekeken. Sommigen van hen waren zelfs zo verbaasd dat ze ook zelf zin hebben gekregen om hun wagen van een grondige schoonmaakbeurt te voorzien. Waar de video precies werd opgenomen, is niet geweten.