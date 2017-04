Deze miskende intellectueel vliegt opnieuw boven Vlaanderen en daar moeten we blij om zijn

Beeft ende bibbert, Vlamingen. De raaf is terug. Voor het eerst in 150 jaar schuilt hij in een Limburgse woestenij, alwaar hij – zo weten we van onze voorvaderen – praat met de goden. Hij brengt onheil naar het land, en wordt gevreesd als boodschapper van de dood. “Arme raaf”, zegt vogelkenner Jan Desmet. “Eigenlijk moeten we hem bewonderen. Maar hij heeft pech dat hij pikzwart is. En graag moederkoek eet.”