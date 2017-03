Autofreak had negen pinten op en was op pad met Mercedes van papa toen hij Justine voor dood achterliet

Gent / Kortrijk - Autofreak Maxim C. (20) had negen pinten op toen hij in papa’s Mercedes fietsster Justine Teirlinck (22) aanreed en voor dood achterliet. “Hij had nooit mogen doorrijden en toont oprecht spijt”, zegt de advocate van de student autotechnologie. De Gentse onderzoeksrechter oordeelde vrijdagmiddag dat hij beter af is met acht opgelegde voorwaarden dan met een verblijf in de gevangenis.

Verplicht huisarrest tussen 21 en 6 uur. Een totaalverbod op alcohol. Verboden te rijden. Verplicht naar de les en regelmatig naar een revalidatiecentrum voor verkeersslachtoffers. En dat minstens de komende drie maanden. Dat zijn de belangrijkste van de acht maatregelen die de onderzoeksrechter de student uit Kortrijk oplegt nadat hij donderdagochtend in Gent Justine Teirlinck van de weg maaide. De studente was onderweg met haar fiets. Een streng signaal aan de maatschappij, klinkt het bij het Gentse gerecht. Het alternatief? Enkele dagen in de gevangenis en dan voor de raadkamer verschijnen in afwachting van het proces. “Iets waar niemand beter van wordt.” Dat beaamt ook Joke Vanbelle, de advocate van Maxim C. Ze spreekt van een moedige beslissing van de onderzoeksrechter.

Eerst nog een frietje

De student autotechnologie moest tijdens het verhoor bekennen dat hij negen pinten had gedronken in de Overpoortstraat, de uitgaansbuurt voor studenten in Gent. Net voor hij weer naar Kortrijk reed, at hij nog snel een frietje. Om vier uur ’s nachts maakte hij de fatale keuze toch in zijn auto, de Mercedes C-Break van zijn vader, te kruipen. “Hij was geïntoxiceerd en beseft dat hij nooit had mogen rijden”, zegt zijn advocaat. Na amper vijf minuten volgde “een harde klap op de voorruit”. En een paniekreactie. Slachtoffer Justine Teirlinck, KSA-leidster en laatstejaarsstudente Tuinbeheer en Groenbeheer, liet C. voor dood achter. Pas toen hij zijn roes had uitgeslapen, ging hij zich melden bij de politie.

Lang, maar volledig herstel

“Ze heeft haar leven te danken aan buren die wakker schoten van de klap”, vertelt Justines mama Isabelle Vanderlinden. In het ziekenhuis werd een complexe bekkenbreuk en een schedelfractuur vastgesteld. Terwijl eerst voor haar leven werd gevreesd, is haar toestand nu stabiel, bevestigt haar familie. “Justine zal in principe volledig herstellen. Dat is voor ons het enige wat telt, en het is veel belangrijker dan de vraag of die bestuurder nu opgesloten moet zitten of niet. Het enige wat wij nooit zullen begrijpen, is dat hij laf is weggereden.”

Advocate Joke Vanbelle bracht Maxim C. gisternamiddag naar het ouderlijk huis in Kortrijk. De student bleek zwaar aangedaan. “Hij heeft oprecht spijt”, zegt de advoate. Thuis wachtte zijn vader, organisator van de jaarlijkse Rally van Kortrijk, zijn zoon op. Er volgde een zware uitbrander. Het startsein voor drie maanden huisarrest.