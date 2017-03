Vanhaezebrouck: “Club Brugge zoekt altijd een antwoord op ons”

Club Brugge mist Izquiero, Limbombe en Diaby. Het verloor de vorige Slag om Vlaanderen met 2-0. Houdt AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck er rekening mee dat Club misschien anders zal voetballen? “Ik weet niet wat Club Brugge van plan is, maar daar ben ik niet mee bezig. Het is altijd Brugge dat zich aanpast, niet wij. Wij gaan proberen te brengen wat we willen brengen en ik verwacht dat Brugge daar een antwoord op zal geven met hun keuzes. Ze proberen altijd een antwoord te vinden op onze manier van spelen. De ene keer lukt dat, de andere keer niet. Dat zal nu niet anders zijn.”

AA Gent heeft met Kubo en Kalu meer individuele klasse dan voorheen en kan ook beter in de omschakeling spelen. Beide nieuwkomers deden twee maanden geleden meteen mee in de met 2-0 gewonnen thuismatch. “Er moest meer snelheid en individuele klasse bij komen. Raman werd eigenlijk nooit vervangen. Kalu en Kubo komen in de omschakeling tot hun recht. Dat biedt ons perspectieven om op verschillende manieren gevaarlijk te zijn. We moeten niet noodzakelijk de bal tot in de zestien brengen. Als we door onze manier van voetballen een één tegen één creëren, dan kunnen spelers als Simon, Dejaegere, Kalu en Kubo hun man uitschakelen. Dat was het succes van Club met Izqueirdo en Rafaelov. Wij hebben nu meer mogelijkheden.”