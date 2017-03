Foket: “Ik twijfel niet over een stap hogerop”

De Jupiler Pro League heeft bijna drie weken stilgelegen, maar Thomas Foket (22) niet. Er was nog de overbodige Europese return tegen Racing Genk, maar vooral de oefeninterland met de Rode Duivels tegen Rusland, zijn tweede al. Maar nu is Foket klaar om tien matchen te vlammen met AA Gent. Wat daarna komt, is een open vraag. “Ik wil tegen de voorbereiding graag duidelijkheid over waar ik zal spelen.” Michaël VAN DAMME

Onze lezers weten sinds vorige week waarom je niet bijtekent bij AA Gent: het is niet dat je per se weg wil, maar omdat je alle opties wil openhouden. Met een contract tot juni 2018 kan Gent je straks weinig in de weg leggen als ze nog geld voor je willen. Maar om alle opties écht te openen, moet je onder het oog van de scouts vlammen in Play-off 1.

“Eerlijk, het kan me weinig schelen wie er wel of niet in de tribune zit. Het zou ook dom zijn om voor mezelf de situatie te creëren dat ik daar voortdurend mee in mijn hoofd zit. Het was de voorbije drie jaar altijd zo dat het goed met mij ging als het goed ging met AA Gent. Dat lijkt me de beste instelling.”

Net als Thomas Meunier ben je een omgeschoolde aanvallende middenvelder. Anderhalf jaar geleden zei je dat je als rechtsachter nog te groen was voor een transfer. Hoe zit dat na drie jaar? Zou je twijfelen over Duitsland, Italië of Engeland, landen waar je naam valt?

“Mocht er zich een mooie mogelijkheid voordoen, zal ik niet twijfelen. Ik denk ook niet dat Meunier getwijfeld heeft toen PSG langskwam. Toen ik van Dilbeek naar AA Gent kwam, dacht ik dat ik na een jaartje terug zou gaan, maar kijk. Ik heb hier Champions League gespeeld en heb dat niveau ook opgenomen. Ik wist ook niet of ik klaar was voor de Duivels, maar ik vind dat ik het niet slecht heb gedaan. Ze zeggen me vaak dat ik zaken snel opneem. Twijfels zullen me niet tegenhouden om een stap hogerop te zetten.”