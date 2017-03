Tottenham-trainer: “Dembélé is even geniaal als Diego Maradona”

Met zijn invalbeurt tegen Griekenland en zijn wedstrijd in Rusland, was Mousa Dembélé de beste Belg in een tegenvallende week van de Rode Duivels. Geen toeval, denkt zijn trainer Mauricio Pochettino. De Tottenham-coach zet hem in dezelfde categorie als Diego Maradona. “Als ik vanaf zijn achttiende met hem had gewerkt, was hij een van de beste spelers van de wereld geworden.”

Er is iets vreemds aan de hand met Mousa Dembélé (29). Sinds zijn debuut voor de Rode Duivels elf jaar geleden, wordt de Antwerpenaar steeds minder gebruikt in internationale matchen. Marc Wilmots liet hem na het WK 2014 steeds meer links liggen. Opvolger Roberto Martinez liet hem nog niet één keer beginnen aan een interland met inzet. Tegen Griekenland kreeg Marouane Fellaini de voorkeur, hoewel er met Eden Hazard en Kevin De Bruyne flink wat voetballend vermogen ontbrak.

De tweederangsrol bij de nationale ploeg steekt schril af met de lof die Mousa Dembélé in Engeland krijgt. Toegegeven, scoren doet hij er nog nauwelijks. Zijn laatste goal dateert van januari 2016. Maar als middenvelder wordt hij door sommige analisten (Danny Murphy, Match of the Day) en spelers (Ross Barkley, Everton) “de beste van de Premier League” genoemd. En ook zijn trainer bij Tottenham, Mauricio Pochettino, is helemaal wild van Mous.

In de aanloop naar de verplaatsing in Burnley liet Pochettino zich helemaal gaan in een lofzang. De ex-verdediger vergeleek Dembélé met de beste spelers met wie hij zelf op het veld stond bij de Newell’s Old Boys in Argentinië en bij Espanyol en Paris Saint-Germain in Europa.

“Ik zeg altijd: Mousa, als ik een boek schrijf, noem ik jou een van de geniale spelers die ik het geluk had te ontmoeten. De anderen waren Maradona, Ronaldinho, Okocha en De La Peña. Ik zeg hem altijd dat hij een van de beste spelers van de wereld was geworden als ik vanaf zijn achttiende of negentiende met hem had gewerkt. Wat had ik hem graag op zijn achttiende bij me gehad.”

“We lieten hem zweten”

Ze zullen het in Nederland niet graag horen. Op zijn achttiende voetbalde Mousa Dembélé bij Willem II en daarna voor AZ, waar hij werd gelanceerd door Louis van Gaal. Volgens Pochettino heeft Dembélé al die jaren te weinig uit zijn fysieke kwaliteiten gehaald. Zonder blozen beweert de Argentijn dat hij van de Belg “een nieuwe Dembélé” heeft gemaakt.

“Hij is totaal anders dan de speler die hij twee en half jaar geleden was, toen ik bij de club kwam. In zijn eerste seizoen speelde hij weinig door fysieke problemen. Onze fysieke en medische staf maakte van Mousa een nieuwe speler die veel sterker is. We gaven hem individuele schema’s en lieten hem zweten. Als je hem elke week ziet voetballen, denk ik dat je het met me eens zult zijn dat dat werk geloond heeft.”

Pochettino staat bekend om aanvallend en fysiek veeleisend pressingvoetbal. Vorig seizoen streed Tottenham om de titel, maar stortte de ploeg enkele speeldagen voor het einde in. Uiteindelijk sprong eeuwige rivaal Arsenal nog over de Spurs naar de tweede plaats. Pochettino ontkent dat hij fysiek te ver is gegaan en zijn spelers adem tekortkwamen voor de eindsprint.

“We hebben vorig seizoen geanalyseerd en er was geen fysiek probleem, wel een mentaal. De spelers zaten al te veel met de zomer en het EK in hun hoofd. De uitdaging is om te blijven vechten tot het einde.”

Met Liverpool-Everton zaterdag en Arsenal-City zondag, kan Tottenham een uitstekende zaak doen in de strijd om de Cham­pions League-tickets. Maar Burnley heeft een sterke thuis­reputatie en de beste Mousa Dembélé zal nodig zijn om het middenveld te veroveren en de angels uit de tegenaanval te halen. Steven Defour begint bij Burnley allicht op de bank.