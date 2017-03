CLUBNIEUWS. Acheampong krijgt weer onder zijn voeten, goed nieuws bij Club Brugge

René Weiler was opgelucht na de 1-2-zege tegen Zulte Waregem. Op de tv-beelden was duidelijk dat hij een soort van oef slaakte na het laatste fluitsignaal. Dat de Zwitser zenuwachtig was, mocht Frank Acheampong aan den lijve ondervinden.

RSC ANDERLECHT

Toen de Ghanees weer eens niet mee verdedigde, werd hij opnieuw de huid vol gescholden door de coach. Na de wedstrijd kwam ook Van Holsbeeck met Acheampong praten, want het was niet de eerste keer dat hij die fout maakte. Weiler twijfelde even om zijn woede openbaar te maken, maar deed het dan toch.

“Ja, ik was kwaad op Acheampong, want hij moet zijn defensieve taken doen. We stonden onder druk en ik wilde counteren met zijn snelheid, maar Frankie heeft ook andere taken. Zulte Waregem verdiende toen misschien wel de gelijkmaker, want hij mag zijn man niet laten lopen.”

Weiler was ook zo kwaad omdat Hanni Dalsgaard niet had gevolgd bij de 1-1. Maar nu RSCA gewonnen heeft en vier punten voorsprong heeft op Club Brugge kan het zondag op het gemak naar de topper Gent-Club kijken. “Ach, ik ben alleen met mijn eigen ploeg bezig”, besloot hij. “Ik zoek oplossingen voor mijn team. Zo koos ik vandaag Trebel en Spajic boven Stanciu en Appiah omdat ik tegen het fysiek sterke Zulte Waregem meer duel- en kopkracht wilde. Ik denk dat het goed heeft uitgepakt en dat we goed begonnen zijn.” Enig minpuntje: Obradovic sukkelde met een blessure na de match. De ernst is nog niet duidelijk.

"Van Buyten heeft spijt dat hij zijn carrière niet bij Anderlecht afsloot"

Onlangs woonde manager Herman Van Holsbeeck samen met Daniel Van Buyten een CL-match van Bayern München bij. Toen het duo gespot werd, werd er meteen gespeculeerd over transfers van Tielemans of Dendoncker. Van Holsbeeck: “Ik weet dat er dan conclusies worden getrokken, maar wij hebben gewoon een goede relatie met Van Buyten. Weet je dat hij zelfs spijt heeft dat hij hier zijn actieve carrière als voetballer niet afsloot? Of hij ooit een rol kan spelen binnen Anderlecht? Dat is niet aan de orde.”(jug)

KAA GENT

Nana Asare en Danijel Milicevic, allebei een tijdlang geblesseerd, werkten met AA Gent al enkele groepstrainingen (deels) af en raken vermoedelijk klaar, net als de genezen Anderson Esiti en Samuel Kalu. Kalifa Coulibaly en Rami Gershon ondervonden wat last aan de adductoren, maar konden gisteren gewoon meetrainen. Ook Kenny Saief sukkelt met de adductoren en is twijfelachtig. Renato Neto (knie) revalideert verder. Belofte Louis Verstraete is out met een adductorenletsel, opgelopen tijdens de interlandbreak met de Belgische U19.

Komende woensdag organiseert AA Gent van 14 uur tot 15.30 uur een handtekeningensessie in de fanshop in de Ghelamco Arena. De Gentse fans konden weer stemmen voor de Goal van de maand. Net als in januari is Yuya Kubo de laureaat met zijn doelpunt tegen Moeskroen. Hij mag morgen zijn prijs in ontvangst nemen uit de handen van een supporter. Als Danijel Milicevic morgen in actie zou komen, rondt de Bosnische international de kaap van honderd competitiewedstrijden in Gentse loondienst.

CLUB BRUGGE

Geen Abdoulay Diaby, José Izquierdo en Anthony Limbombe bij Club Brugge. Maar voor het overige kan Michel Preud’homme op iedereen rekenen voor de kraker tegen AA Gent. “Iedereen is zelfs klaar om te starten”, zegt de Brugse trainer. “Natuurlijk hebben sommige spelers links en rechts nog een pijntje, maar morgen (vandaag, nvdr.) traint iedereen mee.” Ook Björn Engels, die tijdens de stage in Marbella een lichte contractuur in de adductoren opliep, maar nu dus weer helemaal fit is.

“De drie jongens die er niet bij zijn, zie ik overigens goed evolueren”, zegt Preud’homme. “Abdou trainde vrijdag buiten en ook Izquierdo en Limbombe trainen individueel op het veld. Het is moeilijk om een prognose te geven of ze sneller dan verwacht terug zullen zijn. We testen hoe ver ze kunnen gaan zonder pijn te hebben en dat gaat momenteel goed. We zullen zien of hun evolutie blijft duren.”

Beide spelers zouden volgens de eerste diagnose normaal gezien halfweg Play-off 1 opnieuw fit moeten zijn, al kan hun terugkeer dus ook iets vroeger plaatsvinden. Ricardo van Rhijn is terug na schorsing.

STANDARD

Trainer Jankovic denkt dat hij zijn spelers warm kan maken voor Play-off 2. “We waren na de winterstop het evenwicht kwijt, maar in de oefenmatchen tegen Luxemburg (0-1-winst, nvdr.) en Metz (2-2, nvdr.) zag ik een solide ploeg die hard werkt, met discipline en organisatie.” Om een Europees ticket te halen, moet Standard wel nog eens wedstrijden zien te winnen. “We moeten regelmatiger worden. De sleutel ligt in onze kleedkamer. In mentaliteit en discipline.”

KV MECHELEN

KV-doelman Anthony Moris wacht een maandenlange revalidatie, maar hij kreeg wel al steun uit onverwachte hoek. Niemand minder dan Hugo Lloris, doelman van Tottenham en de Franse nationale ploeg, stak hem een hart onder de riem door hem zijn shirt te bezorgen, ook gehandtekend door Benoît Costil en Alphonse Aréola – de tweede en derde keeper van Les Bleus. “Een klassegebaar”, noemde Moris het op Instagram. Het was tegen Frankrijk dat hij zijn zware knieblessure opliep.

KV OOSTENDE

Antonio Milic (foto), die begin maart zijn sleutelbeen brak, hervatte de groepstrainingen, maar de verplaatsing naar Charleroi komt nog te vroeg. Op hem en Zarko Toma-sevic (gunstige evolutie in zijn knieblessure) na, reist iedereen mee naar Charleroi. Ook Landry Dimata, die in de bekerfinale een contractuur aan de adductoren opliep en moest afhaken voor de nationale beloften, behoort dus tot de selectie.

KV KORTRIJK

Lars Veldwijk (25) wordt tot 31 juli uitgeleend aan het Noorse Aalesunds FK. De Nederlandse Zuid-Afrikaan kwam afgelopen zomer over van Nottingham Forest, maar zijn verblijf in het Guldensporenstadion draaide tot nu toe uit op een flop over de hele lijn. Veldwijk kwam amper 350 minuten in actie en kon maar één keer scoren. Hoxha werd overgeheveld van de beloften naar de A-kern en maakt deel uit van de brede selectie. Kovacevic is geblesseerd, Joaozinho werd papa en zit eveneens niet in de selectie. Voor Rougeaux en Kovacevic komt de match zoals verwacht nog te vroeg.

LOKEREN

Runar Kristinsson kan vanavond tegen RC Genk geen beroep doen op Overmeire (schouder), Copa (kuit), Ninaj (enkel), Monsecour (enkel) en Terki (enkel). Rassoul is dan weer geschorst. De IJslandse oefenmeester zal dus moeten sleutelen in de verdediging en op het middenveld. Centraal achterin kiest Kristinsson meer dan waarschijnlijk voor Ari Skulason, al is Georgios Galitsios ook een optie. Doelman Davino Verhulst krijgt zijn eerste basisplaats onder de IJslander.

W-BEVEREN

Floriano Vanzo heeft zijn contract verlengd tot 2020. De club is bijzonder opgetogen met de handtekening van de Italo-Belg. Voorts zit de club eerstdaags ook nog samen met coach Cedomir Janevski in verband met een contractverlenging. Buatu (hersenschudding), Marquet (enkel), Ampomah (adductoren), Cerigioni (ziek) en Niels De Schutter (geschorst) zijn er vanavond tegen STVV niet bij.

STVV

Stef Peeters (foto) en Pieter Gerkens liggen allebei nog respectievelijk twee en één jaar onder contract bij STVV. Maar het is duidelijk dat de club die overeenkomsten graag zou openbreken. STVV is met beide pionnen in onderhandeling. Drie spitsen zijn out bij STVV. Voorin blijven alleen Proschwitz en de jonge Abrahams nog over, al lijkt de kans groter dat Leko start met Ceballos-Bezus.

KRC GENK

Kumordzi, Wouters en Susic halen de selectie niet, Nastic zit er dan weer wel bij. Janssens is ziek. Coach Albert Stuivenberg: “Tino heeft Pozuelo en Schrijvers voor zich. De strijd met die twee heeft hij, deels door blessures en ziekte, tot nu toe niet gewonnen. Hij speelt bij de beloften.” Kumo van zijn kant moet Sander Berge en Bryan Heynen laten voorgaan. In doel moet Nordin Jackers op zijn beurt wachten. De coach: “Het kan zijn dat Nordin in Play-off 2 speelt. Maar er is slechts één criterium: wat ik zie op training. De beste speelt.”

ANTWERP

Geen tweede vriendschappelijke zege op rij voor Antwerp na het behalen van de titel. Na de zege vorige week in Kortrijk bleef de Great Old op de Bosuil steken op een 1-1-gelijkspel tegen Westerlo. Antonijo Jezina kreeg na een seizoentje bankzitten nog eens zijn kans. “Eindelijk!”, zuchtte de Kroaat, die van coach Wim De Decker nog eens negentig minuten tussen de palen mocht staan. “Ik raakte al snel geblesseerd en toen ik terugkeerde, draaide de ploeg. Dan weet je dat je weinig zal spelen. Maar ik train als gek en voel me steeds beter.”