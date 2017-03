Juan Mata lange tijd aan de kant bij Manchester United?

Manchester United kan voor onbepaalde tijd niet rekenen op Juan Mata. De Spaanse middenvelder van de Mancunians heeft last van een liesblessure en ging alonder het mes. Dat meldde Manchester United vrijdagavond.

“Meer informatie over de recuperatietijd zal op gepaste tijd volgen”, laat de club van Rode Duivel Marouane Fellaini nog weten.

De blessure van Mata is een zoveelste aderlating voor coach José Mourinho, die zaterdag in de competitiewedstrijd tegen West Bromwich Albion ook al niet kan rekenen op verdedigers Phil Jones (teenblessure) en Chris Smalling (beenblessure) en middenvelder Paul Pogba (hamstrings). Ander Herrera en Zlatan Ibrahimovic zijn geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Nacer Chadli en co. Wayne Rooney, die vier wedstrijden miste met de Red Devils, is hersteld van een knieblessure.

Manchester United bezet de vijfde plaats in de Premier League en is volop in de running voor een Champions League-ticket (top vier).