Anderlecht blijft nog even titelfavoriet. Het won gisteren bij een erbarmelijk slecht verdedigend Zulte Waregem, dat in deze PO1 eigenlijk niets meer te winnen heeft en pas na de rust wakker werd. Paars-wit voetbalde niet als een titelfavoriet.

Anderlecht is het goede spel van voor de play-offbreak even kwijt. Het had in de eerste helft de zege voor het grijpen, na de rust was het zweten. Moeilijk te begrijpen, want door de passiviteit van Zulte ...