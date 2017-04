Op deze dag gaat de nieuwe rijopleiding in Vlaanderen van start

Na het rijexamen wordt in Vlaanderen ook de rijopleiding vernieuwd. Vanaf 1 oktober moet je met een theoretisch rijbewijs minstens negen maanden in plaats van drie maanden oefenen voor je examen kan afleggen. Wie zoon of dochter wil begeleiden, zal voortaan zelf ook een drie uur durende opleiding moeten volgen. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist op voorstel van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Op 1 juni wordt al een nieuw theoretisch en praktisch rijexamen ingevoerd. Kandidaat-chauffeurs moeten extra manoeuvres uitvoeren en bewijzen dat ze met een gps kunnen rijden. De aankondiging zorgde voor een stormloop op de examencentra.

Op 1 oktober wordt dus ook de opleiding hervormd. Bedoeling is dat kandidaat-bestuurders meer oefenen voor ze hun examen afleggen. Uit studies is gebleken dat beginnende bestuurders een hoger ongevalrisico lopen. Daarom is het volgens minister van Mobiliteit Ben Weyts cruciaal dat beginnende bestuurders goed voorbereid zijn vooraleer ze alleen de baan op gaan.

Ben Weyts. Foto: Filip De Smet

“Eerste kilometers zijn de gevaarlijkste”

Vanaf 1 oktober moet je daarom met een theoretisch rijbewijs minstens negen maanden lang rijervaring opdoen vooraleer je het praktisch rijexamen kan afleggen. Vandaag kan dat al na drie maanden. “De eerste kilometers van beginnende chauffeurs zijn de gevaarlijkste”, weet Weyts. “Er moet genoeg tijd zijn om de juiste rijvaardigheden te ontwikkelen. We maken de oefenfase van de rijopleiding nu drie keer zo lang om jonge chauffeurs voor te bereiden.”

Daarnaast zullen begeleiders die bijvoorbeeld hun zoon of dochter willen leren rijden in de toekomst ook een opleiding van drie uur moeten volgen in rijschool of bij een zelfstandige rijinstructeur. “De begeleiders spelen een hoofdrol in het leerproces”, aldus Weyts. “We willen dat de begeleiders echt het juiste voorbeeld geven. We moeten absoluut vermijden dat het verkeerde rijgedrag gewoon wordt doorgegeven.”

Volgens Weyts blijft het behalen van een rijbewijs in Vlaanderen goedkoop, zelfs “nergens in Europa zo goedkoop als in Vlaanderen”. “We hebben een systeem dat uniek is in de wereld. Ik wou dat echt behouden, zodat ons rijbewijs ook na alle hervormingen het goedkoopste van Europa blijft.”