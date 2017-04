Dit weten we al over de giftige rookwolk: bewoners Sint-Pieters-Kapelle mogen naar huis, die van Zevekote nog niet

Gistel / Middelkerke - De ruim 300 inwoners van de Middelkerkse deelgemeente Sint-Pieters-Kapelle mogen terugkeren naar hun woningen. Voor de mensen uit Zevekote is het voorlopig wachten tot de tank met salpeterzuur helemaal leeggepompt is en de nodige metingen zijn uitgevoerd. Ondertussen is de brandweer het salpeterzuur nog altijd aan het wegpompen. Al drie pompen gingen stuk door aantasting van het zuur.

Het waren hallucinante beelden vrijdagavond: de vieze, okergele wolk boven het West-Vlaamse Zevekote. Het ging om salpeterzuur dat ontsnapt was uit een tankwagen.

Het bewuste lek is vrijdag rond 17.30 uur ontstaan bij een mestverwerkingsbedrijf in de Bazelaar. Door het lek in een tank kwam een aanzienlijke hoeveelheid salpeterzuur vrij. De tank van 26.000 liter was immers voor 60 procent gevuld met salpeterzuur. De situatie was pas na enkele uren onder controle.

Drie pompen stuk

Het leegpompen van de tank is nog steeds niet afgerond. Voor het verwijderen van het residu salpeterzuur in de inkuiping van de tank wordt de hulp van chemiebedrijf BASF ingeschakeld, omwille van hun expertise. De brandweer zet extra waterschermen in voor de behandeling.

Het wegpompen blijkt een lastige opdracht, want sinds vrijdagavond gingen er al drie pompen stuk na aantasting door het zuur. “We bekijken nu alternatieve manieren om het zuur weg te pompen”, zei provinciegouverneur Carl Decaluwé zaterdagvoormiddag op een persconferentie over de laatste stand van zaken.

Foto: Dominique Jauquet

Ondertussen mogen de 300 inwoners van Sint-Pieters-Kapelle onder begeleiding van de brandweer wel naar hun woningen terugkeren. De coördinatie van die operatie gebeurt aan de kerk van Sint-Pieters-Kapelle, waar de inwoners zich kunnen aanmelden. Er wordt wel gevraagd om de woningen na vrijgave voldoende te ventileren. Voor de ongeveer 570 inwoners van Zevekote blijft het voorlopig afwachten. “Maar er was op geen enkel moment gevaar voor mens en dier”, aldus Decaluwé. “We willen de woningen gewoon pas opnieuw vrijgeven als we 100 procent zeker zijn.”

“Voedselveilig”

Enkel op de hoeve zelf is vloeibaar salpeterzuur neergeslagen. Dat betekent dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) daar extra maatregelen zal moeten nemen. Er zullen stalen genomen worden om de situatie te evalueren. Alle andere zones zijn door het FAVV wel al ‘voedselveilig’ verklaard. Gewassen uit de tuin moeten wel grondig worden gespoeld. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft ondertussen de Kleinbazelaargeleedbeek laten afsluiten.

Officiële informatie over de toestand in Zevekote wordt verspreid via Twitter (@crisiswvl) of via Facebook op Noodplanning West-Vlaanderen. Mensen met vragen kunnen terecht op het algemeen noodnummer 1771.

Patrouilles

Omdat de bewoners vrijdagavond niet naar hun woning mochten terugkeren, reden er de hele nacht politiepatrouilles rond in beide gemeenten om mensen met slechte bedoelingen weg te houden uit de huizen.

Alle inwoners van Zevekote - zo’n 590 in totaal - werden vrijdagavond geëvacueerd. De brandweer riep vrijdagavond ook alle inwoners van Gistel (11.000 in totaal) op om alle ramen en deuren gesloten te houden. Aanvankelijk blies de wind naar het zuidwesten, maar die draaide in de loop van de avond naar het westen. Daardoor verplaatste de wolk zich richting Sint-Pieters-Kapelle, een deelgemeente van Middelkerke met ruim 300 inwoners die ook moest worden ontruimd. Ook wie langs de E40 in Gistel passeerde, moest alle ramen gesloten houden en de ventilatie uitzetten.

Bruine smurrie

Rond het getroffen bedrijf ligt momenteel een bruine smurrie. De metingen in de buurt van het bedrijf wijzen momenteel uit dat er geen gevaar meer is. De gifwolk zelf is ondertussen voldoende vermengd met zuurstof, waardoor ook op dat vlak het gevaar geweken is.

Zuurstof toegediend

De ontruiming van de woningen in Zevekote werd eerst in goede banen geleid door de politie, maar daarna nam de brandweer de coördinatie over “omdat de lucht te irriterend was”. De provincie laat weten dat één agent gewond raakte nadat hij bevangen raakte. Hij werd verzorgd door de medische diensten en is ondertussen weer thuis.

Salpeterzuur of waterstofnitraat is een sterk anorganisch zuur dat veel technische toepassingen kent. De belangrijkste liggen in de kunstmest- en explosievenindustrie. Salpeterzuur is onder andere erg schadelijk als het wordt ingeademd.