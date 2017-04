Deinze is niet van plan zich gewonnen te geven. Foto: Marc Van Hecke

Deinze - KMSK Deinze stapt naar de burgerlijke rechtbank om de beslissing van het Beroepscomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), waardoor de club 36 punten ontnomen werd, aan te vechten. Dat heeft Walter Van Steenbrugge, advocaat van de Oost-Vlaamse amateurclub, bevestigd in een persbericht.

“Eerstdaags zullen voor de burgerlijke rechter een kortgedingprocedure en een bodemprocedure worden opgestart, waarbij zal worden verzocht de beslissing van het Beroepscomité te vernietigen. Daarbij zal ook een substantiële schadevergoeding gevorderd worden van de KBVB voor de schade die KMSK Deinze opliep en nog zal oplopen door het foutieve handelen door de KBVB”, schrijft Van Steenbrugge, die vrijdag al misnoegd reageerde.

“KMSK Deinze kan geenszins akkoord gaan met de zienswijze van de Evocatiecommissie en het Beroepscomité. Die druist in tegen de letter en de geest van het Bondsreglement. De beslissing werd bovendien genomen door een onregelmatig samengesteld college en is niet enkele juridisch fout, maar ook wereldvreemd en vooral onrechtvaardig”, luidt het.

De onfortuinlijke Buysse. Foto: mvh

“Fout van de KBVB zelf”

“KMSK Deinze is van oordeel dat de KBVB zelf de enige en uitsluitende verantwoordelijkheid draagt voor de beweerde niet-toegestane selectie van Jaric Buysse. De KBVB aanvaardde de aansluiting van Buysse uitdrukkelijke, maakte geen opmerkingen en liet de speler gedurende maanden spelen. Het is dan ook bijzonder zuur te moeten vaststellen dat de club door disciplinaire instanties binnen de schoot van de KBVB onwaarschijnlijk en buitenproportioneel gesanctioneerd wordt voor een fout van de KBVB zelf.”

“KMSK Deinze kan en zal zich niet neerleggen bij deze onrechtvaardige sanctionering die de belangen van de club onherstelbare schade toebrengt. De degradatie dreigt voor de club en de aanzienlijke financiële engagementen komen op de helling te staan. Voor KMSK Deinze is de beslissing van het Beroepscomité en de Evocatiecommissie de finale doodsteek”, besluit van Steenbrugge.

Bij het persbericht voegt KMSK Deinze het officiële aansluitingsformulier van Jaric Buysse dat op 2 september 2016 aanvaard werd door de KBVB. Het Beroepscomité van de KBVB oordeelde echter na een klacht van reeksgenoot Seraing dat de aansluiting van de transfervrije Buysse, die in mei 2016 in onderling overleg zijn contract bij Deinze liet verbreken, buiten de toegestane transferperiode viel. Het Beroepscomité besliste om de uitslagen van alle competitieduels waarin Buysse op het wedstrijdblad stond te hervormen naar 5-0 of 0-5. Daardoor zakte Deinze van de derde plaats (en een bijhorend ticket voor de play-offs) naar de laatste plaats (en de degradatie naar de tweede amateurklasse).