Mourinho haalt uit naar Griezmann: “Als dat je grootste zorg is, willen we je niet”

Het leek volgens de geruchtenmolen al een uitgemaakte zaak dat Antoine Griezmann komende zomer Atlético Madrid ging inruilen voor Manchester United. Maar nadat de Franse superster zijn twijfels uitte over het leven in de Engelse stad, lijkt die transfer veraf. Coach José Mourinho reageerde gepikeerd.

“Als een speler naar Londen wil verhuizen, geniet van Londen. Dan willen we je niet”, aldus een geïrriteerde Mourinho op de persconferentie voor het duel met West Bromwich Albion. “Als het eerste waar je aan denkt is waar je zal leven, ga dan naar Los Angeles. LA Galaxy zou de eerste keuze zijn dan, het Portugese Vitoria Setubal de tweede, om elke dag naar het strand te gaan. Er zijn verschillende mooie plekken om te wonen en te voetballen, maar wij willen spelers die betrokken zijn vanaf het eerste contact.” Griezmann liet onlangs verstaan dat hij het leven in Madrid verkiest boven dat Manchester.

Mourinho vindt dat wanneer The Red Devils contact opnemen, de speler in kwestie meteen overtuigd moet zijn. “Ze moeten dromen van hier te spelen van het moment dat we ze bellen. Dat is het type van spelers die Manchester United wil. Als je niet wil komen, veel succes en geniet van je andere club“, aldus The Special One.