Man vastgebonden en geslagen bij brutale home-invasion in Bertem

Bertem - De federale politie heeft op verzoek van het parket van Leuven een opsporingsbericht verspreid over een home-invasion in het Vlaams-Brabantse Bertem. Daarbij werd een 40-jarige man in zijn woning vastgebonden en geslagen door drie gemaskerde mannen.

De home-invasion dateert van vrijdag 16 december 2016. Op vraag van het parket van Leuven verspreidde de federale politie deze week het volgende opsporingsbericht. “Om 8.15 uur vielen drie gemaskerde mannen binnen in de woning van een 40-jarige man. Het slachtoffer werd vastgebonden, geslagen en gedwongen om de codes van zijn bankkaarten af te geven.”

De daders zijn gevlucht met het voertuig van het slachtoffer; een donkerblauwe BMW X1 met nummerplaat 1-JFZ-917. Dat voertuig werd diezelfde dag aangetroffen achter het voetbalveld in de Sint-Medardusstraat in Bertem. Mogelijk stond daar een vluchtauto klaar.

Die vrijdag probeerden twee mannen tussen 9 en 10 uur in Brussel om geld af te halen met de gestolen bankkaarten geld af te halen in Brussel. Zij werden gefilmd door de bewakingscamera’s in de bankkantoren.

Verdachte 1: “De eerste verdachte is een blanke man, struis gebouwd met kort haar en donkere ogen. Hij heeft een zwarte band rond zijn gezicht, draagt een donkere vest en een sjaal met strepen, een zwarte broek en donkerblauwe schoenen met witte zool.”

Verdachte 2: “Eveneens een blanke man, mager gebouwd en groot van gestalte. Hij draagt een pet van de firma ITE-tools, een donkere sjaal, een beige-grijze vest met de naam “JUNGHEINRICH” op de rug, een donkere losse broek en felblauwe sportschoenen.

Ook stond er mogelijk op donderdagavond 15 december, een dag voor de feiten, een Jeep Defender op de uitkijk in de Sint-Franciscusberg in Bertem. Dat voertuig zou ook opgemerkt zijn op de dag van de feiten zelf. Ook daarover wenst de politie meer info.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300.