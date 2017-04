Deze studenten zeggen dat ze je kater kunnen genezen

Opgestaan met een bonzend hoofd, vreselijke dorst en een onzekere mag? Als het aan deze twee studenten van de Amerikaanse Yale University ligt, is dat binnenkort verleden tijd.

Liam McClintock en Margaret Morse, twee laatstejaarsstudenten aan de Universiteit van Yale, beweren dat ze een natuurlijke remedie tegen een kater gevonden hebben. Het zou gaan om een poeder met citrussmaak dat je moet oplossen in water voor je uitgaat en dat je lichaam zou voorbereiden op de schadelijke effecten van alcohol. De studenten gaven het goedje eerst de naam SunUp, maar zullen die naam moeten veranderen naar Mentis na een klacht van Sunup Green Coffee.

McClintock en Morse baseerden zich op vier conclusies die ze trokken uit studies over alcohol.

1. Alcohol overbelast de lever waardoor die geen vitaminen en elektrolyten door het lichaam kan sturen.

2. Het lichaam produceert te veel glutamine om de depressieve effecten van drank tegen te gaan, waardoor je onrustig slaapt.

3. Alcohol verstoort het immuunsysteem en de natuurlijke manier waarop het lichaam vecht tegen ziektes en ontstekingen.

4. Het lichaam zet alcohol om in acetaldehyde, een toxische stof.

Volgens hen bevat hun poeder stoffen die je lichaam helpen te strijden tegen de toxische effecten van alcohol, het verstoren van je immuunsysteem tegengaan en je glutaminegehalte op peil houden. "We beweren geen experts te zijn", zegt McClintock aan Vice. "Maar we baseerden onze formule op studies die we gelezen hebben."

Een eerste test bij twintig vrienden leverde positieve commentaten op, maar de twee studenten willen hun middel nu testen in een grotere groep testpersonen en met een controlegroep die een placebo krijgt. Om die testen te kunnen financieren hebben ze een crowdfunding op poten gezet die meer dan 25.000 euro opbracht - veel meer dan de 20.000 die ze voor ogen hadden. De eerste pakketten van het middel zullen vanaf april in de VS verkocht worden.