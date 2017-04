Samen met buren renoveren kan u vanaf nu geld opleveren

Wie samen met minstens negen buren een gezamenlijk renovatieproject opzet, kan daar vanaf nu een premie tot 400 euro per woning voor krijgen. De Vlaamse regering wil er zo voor zorgen dat we sneller en meer renoveren.

Concreet kan u vanaf april via de netbeheerders Eandis en Infrax inschrijven op de zogeheten ‘burenpremie’. Als minstens tien woningen of appartementen in dezelfde straat een energierenovatie ondergaan, krijg je per woning maximaal 400 euro voor de ondersteuning. In appartementsgebouwen daalt de premie vanaf de zesde wooneenheid naar 100 euro per wooneenheid. De premie wordt beperkt tot maximaal 5.000 euro voor het gebouw.

Als deelnemer krijg je de burenpremie niet zelf. Die gaat naar een projectbegeleider. “Hij zal een groot deel van uw taken zal overnemen zodat u zelf minder moet doen”, luidt het. “Door de collectieve aanpak kan de projectbegeleider ervoor zorgen dat de energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd.”

Isolaties

De projectbegeleider geeft bijvoorbeeld advies na doorlichting van uw woning, helpt de kosten inschatten, zoekt geschikte aannemers, vraagt offertes, volgt de uitvoering van uw project op en begeleidt u bij uw premieaanvraag en financiering.

Renovatiewerken die in aanmerking komen voor de burenpremie zijn: dak- of zoldervloerisolatie, buitenmuurisolatie (isolatie langs buitenzijde en/of isolatie langs binnenzijde) en/of spouwmuurisolatie, kelderisolatie en/of vloerisolatie op volle grond, nieuwe beglazing, een zonneboiler, een warmtepomp en een ventilatiesysteem.

Zelfde kenmerken

In Vlaanderen is nog steeds één dak op vijf helemaal niet geïsoleerd en slechts 18 procent van de huizen heeft hoogrendementsglas. De Vlaamse regering wil er met de burenpremie voor zorgen dat mensen meer en sneller renoveren, en mikt daarbij op 25.000 woningen per jaar. “Woningen in één straat of wijk hebben vaak dezelfde kenmerken doordat ze in dezelfde periode gebouwd zijn, en hebben dus vaak ook dezelfde renovatiewerken nodig. Studies wijzen uit dat samen renoveren gemiddeld 15 procent goedkoper is”, luidt het nog.

‘Bij wijkrenovaties betaal je minder voor de werken om je woning energiezuiniger te maken, je verlaagt je energiefactuur én je verhoogt je comfort. Tegelijkertijd draag je, door minder energie te verbruiken, je steentje bij aan ons klimaat’, besluit Bart Tommelein.

Meer info over de burenpremie vind je hier.