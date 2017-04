Lierse-baas publiceert privégesprek met Van Meir op Facebook: “Je negeerde me dagenlang”

Samy en Van Meir in betere tijden. Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Lierse-voorzitter Maged Samy heeft een privégesprek met zijn ex-trainer Eric Van Meir op zijn Facebook gepubliceerd. De Egyptenaar geeft daarin meer uitleg over het ontslag van de Belg en achter de schermen ging daar nog een gepeperd gesprek aan achteraf: “Je negeerde me vijf dagen aan een stuk.”

Maged Samy en Eric Van Meir zijn geen al te beste vrienden meer na de gemiste promotie naar eerste klasse. Blijkbaar heeft de Egyptische clubeigenaar de trainer de laan uitgestuurd via een bericht. “Je zal wel heel boos zijn omdat ik je via een bericht je mijn beslissing heb meegedeeld. Respectvol is dat inderdaad niet. Ja, ik moest dat face-to-face gezegd hebben.”

Volgens Samy moest Van Meir zelf langer hebben ingezien dat hij beter zijn ontslag indiende. “Bij je volgende club kan je beter meteen je mislukking toegeven als je de vooropgestelde doelen niet haalt. Dat doen grote jongens. Maar jij deed alsof er niets aan de hand was.”

De Egyptenaar verwijt Van Meir dat hij hem dagenlang negeerde en daar tilt de Lierse clubbaas zwaar aan. “5 dagen heb je me genegeerd. Uiteindelijk vroeg je toch om te praten, negen dagen na de match. Wel, dat is niet vriendelijk habibi (schatje, red.) en ik heb dan maar hetzelfde gedaan als jij. Ik hoop dat je jouw menselijke fout realiseert.”

Van Meir verdedigde zich. “Ik was niet boos, maar teleurgesteld over het resultaat. Ik heb geen persoonlijk probleem met jou. Je moet doen wat jij denkt dat het beste is voor de club, maar nu heb ik nog wat tv-werk.”

Foto: Facebook