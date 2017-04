Trouwen op 1 april? Dan heb je dit voor als je thuiskomt

Wichelen - Een mopje. Dat hebben de vrienden van Jasmine Van Bever en Willem Dauwe uit het Oost-Vlaamse Wichelen met hen uitgehaald. Het pasgetrouwde koppel iets minder gemakkelijk thuis in de zetel kunnen ploffen, wanneer ze thuis komen van hun huwelijk. Hun huis is immers gebarricadeerd met 333 bakken Duvel.

Samen met heel wat vrienden van de oudleidingsploeg van Chiro Wichelen ging Jelle Van Wesepoel aan de slag om hun vrienden een onvergetelijk trouwcadeau te bezorgen. 1.500 euro dat wilden ze hen schenken. Maar dat zou het pasgetrouwd koppel niet zomaar in hun schoot geworpen krijgen. “Ze verwachten zich wel aan iets speciaals, maar dit kan je niet zien aankomen”, vertelt Jelle aan onze redactie.

Foto: Jelle Van Wesepoel

De vrienden plaatsten 333 bakken Duvel voor het huis van Jasmine en Willem. “Ze houden wel van een Duveltje. Of dat deden ze hier voor toch”, lacht de Oost-Vlaming. Met een heftruck brachten ze alles naar hun voorgevel. Dat was nodig, want individueel verplaatsen dat ging niet meer. “We hebben ze aan elkaar gelijmd. Er zit ook wel geen Duvel in. We hebben het allemaal gevuld met water”, lacht de Oost-Vlaming. “Maar het leeggoed, daar krijg je wel 1.500 euro voor, hoor.”

“Ik vrees dat ze wel nog even gaan bezig zijn om alles uit elkaar te krijgen en het water eruit te gieten. Voor ons viel het eigenlijk nog wel mee. Drie uurtjes gisteren, drie uurtjes vandaag. Maar wel met twintig man natuurlijk... Als Jasmine elke dag zeven bakken meeneemt naar de Colruyt, dan zou ze over 2,5 maanden ongeveer klaar moeten zijn”, rekenden hun vrienden uit.

De oudleiding is niet van plan hun vrienden te gaan helpen met het uitpakken van hun cadeau. “Misschien willen de schoonouders wel een handje toesteken. Want Willem en Jasmine vertrekken over een paar dagen op huwelijksreis en dan hebben ze dat misschien wel graag weg voor hun deur?” De boodschap is duidelijk:

Foto: Jelle Van Wesepoel

“Ze zijn een beetje verschoten, maar kunnen er wel mee lachen!” laat Jelle ons nog weten.